Bão số 3 cách Quảng Ninh 180km

5h sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo những đợt gió giật từ cấp 3-6 trên khu vực tuyến đảo Cái Bầu; còn tại tuyến các xã đảo Vân Hải, ghi nhận có mưa vừa, mưa to, kèm gió giật mạnh từ cấp 6-9, gây biển động.