Báo Đội mang Tết ấm đến với thiếu nhi nơi biển đảo tiền tiêu

Mừng Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, đoàn công tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) phối hợp cùng thương hiệu HIUP Việt Nam đã đến thăm và trao gần 500 suất quà Tết cho các bạn thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ tại Vùng 3 Hải Quân (TP. Đà Nẵng); các em học sinh tiểu học và THCS Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chương trình trao quà cho thiếu niên, nhi đồng mỗi dịp Tết đến Xuân về là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa do Báo TNTP&NĐ tổ chức. Đó là minh chứng cho trách nhiệm và tình cảm của báo Đội trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đồng thời còn gửi gắm sự sẻ chia, yêu thương đến các em nhỏ là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Vùng 3 Hải quân và các em học sinh tiểu học và THCS Huyện đảo Lý Sơn.

Vui cùng ngày hội “Xuân yêu thương”

Chiều 17/1, Báo TNTP&NĐ và thương hiệu HIUP đã tổ chức chương trình “Tết ấm cho em” và Ngày hội “Xuân yêu thương” cho 220 em thiếu niên, nhi đồng là con quân nhân Vùng 3 Hải quân có hoàn cảnh khó khăn cũng như em có thành tích tốt trong học tập. Chương trình được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, mang mùa xuân tươi đẹp vun đắp cho những ước mơ của con cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Hải quân Việt Nam sớm trở thành hiện thực.

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ – Phó Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính, chia sẻ, trong suốt chiều dài lịch sử hơn 70 năm, báo Đội luôn tự hào là “người bạn đồng hành cùng tuổi thơ đất nước”. Hằng năm, báo đều tổ chức các hoạt động xã hội hướng đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt, Báo TNTP&NĐ là cơ quan thường trực của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, hằng năm đều trao hàng ngàn suất học bổng cho con em ngư dân, chiến sĩ hải quân trên cả nước.

“Đến với Vùng 3 Hải quân, cùng sự đồng hành của thương hiệu HIUP Việt Nam, Báo TNTP&NĐ mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi những món quà ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về. Đồng thời, tạo không khí vui tươi với các trò chơi, cuộc thi do báo Đội tổ chức. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều lần đến với Vùng 3 Hải quân nói riêng và các đảo tiền tiêu của Tổ quốc nói chung để tiếp tục mang niềm vui từ báo Đội đến với các em thiếu nhi”, nhà báo Phan Việt Hùng bày tỏ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà Tết cho con cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3; 100 suất quà Tết cho con cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351; Quỹ Học bổng Vừ A Dính trao tặng 20 suất học bổng cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Dịp này, chương trình “Thư viện nâng cánh ước mơ” do Báo TNTP&NĐ khởi xướng đã trao tặng 1 thư viện trị giá 30 triệu đồng cho Trung đoàn 351. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi trao tặng miễn phí 80 thư viện trường học và thư viện cộng đồng cho thiếu nhi, học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

“Ngày hôm nay, Báo TNTP&NĐ cùng nhà tài trợ HIUP Việt Nam đã tổ chức chương trình rất ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ. Đây là niềm cổ vũ, động viên không chỉ cho các cháu thiếu nhi, còn cho chính chúng tôi, những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tổ quốc. Thay mặt cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, các chiến sĩ Vùng 3 Hải quân chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo TNTP&NĐ cùng nhà tài trợ đã tổ chức chương trình mang ý nghĩa động viên các gia đình chiến sĩ để đón Tết đầm ấm. Thông qua chương trình đã tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và biển đảo của Tổ quốc”, Đại tá Phạm Đình Thành – Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân khẳng định.

Cũng trong chương trình, các em thiếu niên, nhi đồng đã cùng tham gia hoạt động Giao lưu với báo Đội – Quà mới tới liền tay vô cùng hấp dẫn. Qua đó, các em thêm hiểu hơn về tờ báo dành cho lứa tuổi nhỏ có lịch sử hơn 70 năm phát triển.

Đến với Huyện đảo Lý Sơn

Với diện tích tự nhiên 10,39 km2, nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý (khoảng 28 km), Lý Sơn là một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi sinh sống của hơn 20.000 người, đặc biệt là các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.

Sáng ngày 18/1, hoạt động trao quà ý nghĩa của Báo TNTP&NĐ được diễn ra tại trường Tiểu học An Hải, với sự tham dự của 600 học sinh nhà trường, cùng Ban Giám hiệu và học sinh của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn Huyện đảo Lý Sơn.

Đại diện nhà tài trợ HIUP Việt Nam, MC Trần Quang Minh bày tỏ: “Chương trình trao quà cho thiếu nhi Huyện đảo Lý Sơn cùng Báo TNTP&NĐ tổ chức tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp cho xã hội của nhãn hàng HIUP. Chúng tôi vui mừng khi đến với Vùng 3 Hải quân và Huyện đảo Lý Sơn để trao những phần quà ý nghĩa trị giá gần 500 triệu đồng trong dịp Tết Ất Tỵ sắp đến cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em ngư dân bám biển và chiến sĩ hải quân đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc.

Trong suốt nhiều năm, HIUP không chỉ mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, mà còn mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các bậc phụ huynh trên hành trình nuôi dưỡng con trẻ. Với 3 nền tảng vững chắc: An toàn – Chất lượng – Uy tín, HIUP đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao tầm vóc và thể trạng của trẻ em Việt Nam”.

Tại chương trình, Báo TNTP&NĐ đã trao 10 suất quà Tết cho con cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đảo Lý Sơn và Đồn biên phòng Huyện Lý Sơn; 113 suất quà Tết cho học sinh 3 trường Tiểu học: An Hải, Số 1 An Vĩnh và Số 2 An Vĩnh; 100 suất quà Tết cho học sinh 2 trường THCS An Hải và An Vĩnh.

Ngay sau đó, báo Đội đã tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho học sinh Huyện đảo Lý Sơn như: Đố Rap, hát quanh ghế, chuyền chun,… Bên cạnh là cuộc thi vẽ tranh có chủ đề về biển đảo quê hương. Các bạn học sinh đều tích cực tham gia để nhận được món quà ý nghĩa từ Ban tổ chức.

Tạm biệt bà con, chiến sĩ, các cháu thiếu nhi Vùng 3 Hải quân và Huyện đảo Lý Sơn, trong mỗi thành viên của đoàn công tác đều xúc động trước những tình cảm của các chiến sĩ hải quân, thầy cô và học sinh nơi đây. Tết Ất Tỵ đang tới gần, mùa Xuân đã đến với đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Báo TNTP&NĐ cùng thương hiệu HIUP không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi nơi biển đảo quê hương những phần quà vật chất, mà lớn hơn cả, là trao gửi cho các em sự động viên khích lệ quý báu. Những món quà hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp trong hành trình tuổi thơ của các em về lòng nhân ái, góp phần gìn giữ và phát huy những truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

HIUP là thương hiệu sữa Việt Nam - cung cấp giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ từ 2 đến 15 tuổi. Với sứ mệnh đồng hành và nâng tầm vóc dáng Việt, HIUP mang tới dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp hàng triệu trẻ em Việt Nam phát triển chiều cao một cách khỏe mạnh và tự tin vững bước trên con đường tương lai.