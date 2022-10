Báo chí cần chủ động, sáng tạo trong xu thế chuyển đổi số

TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu các cơ quan báo chí cần tăng cường sự chủ động, sáng tạo của mình trong xu thế phát triển hiện nay. “Các cơ quan báo chí phải xem việc không thay đổi là 'chết' để mạnh mẽ hơn và vươn lên", ông Đức nói.

Sáng 6/10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025.

Đổi mới hình thức, nội dung ấn phẩm

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, sau 2 năm triển khai, đề án đã hoàn tất giai đoạn 1. Qua đó, thành phố đã thực hiện sắp xếp hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn dưới hình thức chuyển đổi cơ quan chủ quản, mô hình hoạt động, sáp nhập từ 27 cơ quan báo chí sắp xếp còn 19 cơ quan báo chí.

Hiện nay, về cơ bản việc sắp xếp trong giai đoạn 1 đã hoàn thành. Cụ thể, có 25/27 cơ quan báo chí đã hoàn thành việc sắp xếp (đạt tỉ lệ 92,59%), còn 2/27 cơ quan báo chí đang sắp xếp (báo Tuổi Trẻ, báo Cựu Chiến binh TPHCM).

Theo ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, các cơ quan báo chí sau khi sắp xếp đã nhanh chóng đi vào ổn định, hoạt động bình thường, tuân thủ các quy định pháp luật; đảm bảo công tác tổ chức, nhân sự, tài chính; xây dựng kế hoạch hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo yêu cầu mới.

Để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của đề án, các cơ quan báo chí cần đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm để đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí cho biết thời gian qua gặp phải nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh nên các nguồn thu của các báo cũng chịu ảnh hưởng. Tổng Biên tập báo Pháp luật TPHCM Mai Ngọc Phước kiến nghị thành phố tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp nhằm giúp đưa thông tin chính thống, có tính định hướng đến người dân, góp phần phản bác các luận điệu sai trái từ bên ngoài.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông cân nhắc, xem xét tạo sự linh hoạt hơn cho các cơ quan báo chí trong việc sắp xếp để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh đó, ông Đức yêu cầu các cơ quan báo chí cần tăng cường sự chủ động, sáng tạo của mình trong xu thế phát triển hiện nay. “Mong các cơ quan báo chí chủ động hơn, phải xem việc không thay đổi là “chết” để mạnh mẽ hơn và vươn lên. Chúng ta phải có sự thích ứng, tồn tại với công cuộc chuyển đổi số, thích ứng với thị hiếu thói quen thì mới phát triển được”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh và khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ đồng hành cùng các cơ quan báo chí để tìm hướng phát triển.

Trong giai đoạn 2, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai việc quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Đối với báo in và tạp chí in: Hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm. Đối với phát thanh, truyền hình: Đài Truyền hình (HTV) và Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả. Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử: Tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội,...