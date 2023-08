BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 3

Trong đợt tuần 7,8 của Chiến dịch, toàn đoàn tổ chức được 21.385 đội hình với sự tham gia của 811.401 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các phần việc trong các chương trình, chiến dịch nhánh.

Bên cạnh đó, trong đợt 1 đã có 100.966 tin, bài viết liên quan đến chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè được các cơ quan báo chí, các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc đăng tải phát sóng trên các báo điện tử, website, sóng phát thanh truyền hình, nền tảng mạng xã hội của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tiến hành khảo sát và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động tích cực tại các địa bàn. Một số đơn vị có mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhận được sự đánh giá cao của nhân dân địa phương.

* Hoạt động tại làng thanh niên lập nghiệp: đã có 19 đơn vị triển khai 90 đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động tình nguyện tại dự án Làng thanh niên lập nghiệp với tổng giá trị làm lợi là hơn 2,1 tỷ đồng

* Hoạt động Đảo Thanh niên: Đã có 10 đơn vị tổ chức 18 đội hình với 463 chiến sĩ tình nguyện ra Đảo Thanh niên triển khai các hoạt động tình nguyện với tổng giá trị làm lợi là trên 470 triệu đồng.

* Đối với hoạt động tại thôn, bản, ấp khó khăn được lựa chọn để hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trở thành “Làng quê đáng sống” đã có 912 đội hình hoạt động tại các thôn, bản được lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, thu hút được 38.764 đoàn viên thanh niên tham gia, tổng kinh phí triển khai là 2,42 tỷ đồng.

Ngày 21/7/2023, tại Gia Lai, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác triển khai Chiến dịch của Tỉnh đoàn Gia Lai. Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra, động viên và tặng quà đội thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh của Trường đại học Công thương TP.Hồ Chí Minh tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa và Trường đại học Nông lâm TP.HCM tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Tỉnh Đoàn Gia Lai gồm: 01 công trình “Nhà nội trú cho em” trị giá 1 tỉ đồng; 02 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 160 triệu đồng; tặng 100 túi an sinh gồm các thực phẩm thiết yếu cho người có công với cách mạng tại 3 huyện Ia Pa, Phú Thiện và Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Ngày 23/7, tại Ninh Bình, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách tại xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 21/7/2023, tại Phú Yên, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh đoàn Phú Yên về công tác triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trên địa bàn tỉnh; kiểm tra trực tiếp việc triển khai các hoạt động tình nguyện và thăm, động viên đội sinh viên tình nguyện Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Ngày 12/7/2023, tại TP Hạ Long, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Các hoạt động trong Chiến dịch được thanh niên triển khai chủ động, sáng tạo và thiết thực. Nổi bật với một số mô hình như hỗ trợ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tham gia chuyển đổ số toàn diện; thực hiện mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 23/7/2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh điểm cấp Trung ương tại 05 tỉnh: Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Bình, Bến Tre, Kiên Giang. Đồng thời, trên cả nước, các cấp bộ Đoàn đã sôi nổi triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng các tỉnh tặng nguồn lực cho tỉnh đoàn Ninh Bình: 01 mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn trị giá 100 triệu đồng; 04 sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse trị giá 400 triệu đồng; 02 mô hình tuyến đường “Thắp sáng đường quê” trị giá 250 triệu đồng; 03 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn trị giá 300 triệu đồng; cùng nhiều phần phần quà thiết thực khác.

Sau Lễ phát động, Trung ương Đoàn và các cấp bộ đoàn đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Hải Phòng: Trong ngày cao điểm, Thành Đoàn Hải Phòng đã triển khai các hoạt động như trao tặng 3 nhà khăn quàng đỏ tổng giá trị 300 triệu đồng; tặng 20 túi quà an sinh xã hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng tuyến đường camera an ninh; làm sạch biển; trồng 400 cây xanh trên tuyến đường thanh niên xã Thiên Hương; ra mắt vườn ươm thanh niên;…. Đồng thời, trên địa bàn các huyện trên toàn thành phố đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực với tổng nguồn lực hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật lên đến 1,5 tỷ đồng.

Quảng Trị: Trong ngày cao điểm, Tỉnh Đoàn Quảng Trị cùng các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng đường quê”; trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc xây dựng tuyến đường cờ kiểu mẫu; khai giảng lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em và; ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường trong xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn và xử lý rác sinh hoạt; Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình “Chợ dân sinh, khu dân cư chống rác thải nhựa”,… thu hút gần 10.000 lượt ĐVTN tham gia và đạt được những kết quả tích cực. Thăm và trao tặng 300 suất quà an sinh cho các gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong; tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên khởi nghiệp và người dân; khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người dân,...

Trong tuần 7,8 của Chiến dịch, toàn Đoàn đã thành lập 6.089 đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh với 305.286 sinh viên từ trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả nước, tham gia triển khai.

Hà Tĩnh: Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 tại Hà Tĩnh đã thu hút gần 30 đội hình với hơn 1.000 sinh viên tình nguyện tham gia. Đặc biệt, từ đầu Chiến dịch đến nay, đã có 08 đội SVTN đồng hương Nghệ Tĩnh tại các trường Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất và Đại học Vinh… về tham gia các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn trên toàn tỉnh. Các đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức hơn 1.800 buổi sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư, 162 buổi tuyên truyền trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; tuyên truyền phòng chống cháy rừng, phòng chống ma túy và an toàn giao thông; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trẻ em; duy trì sinh hoạt các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện theo sở thích...

Áo xanh Bách khoa trên đất Tháp Mười: Những ngày vừa qua, 900 chiến sĩ mùa hè xanh của Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh và 500 đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân tự vệ, công an viên, nhân dân địa phương đối ứng thường xuyên tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc trọng tâm trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 như: Xây dựng 19 tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn tổng chiều dài 8 km với kinh phí ước tính hơn 16,4 tỷ đồng. Cùng với đó, các chiến sĩ Mùa hè xanh cũng thực hiện các hoạt chuyển đổi số, hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Trường Đại học Công đoàn: Năm 2023, Chiến dịch Mùa hè xanh được Tuổi trẻ trường Đại học Công đoàn triển khai tổ chức tại tỉnh Cao Bằng. Xuyên suốt Chiến dịch các Chiến sĩ Mùa hè xanh sẽ tiến hành thực hiện đồng loạt các nội dung: xây dựng 01 đường liên thôn; tu sửa trường Mầm non xã Quốc Toản; trao tặng “Tủ sách tuổi thơ”; trao tặng nhiều phần quà cho các thương binh liệt sĩ trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ; thực hiện nội dung công tác xã hội với chủ đề: “Công tác xã hội với trẻ em”; tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao giữa sinh viên với đoàn viên thanh niên và người dân tại địa phương; đào tạo Võ thuật Karatedo và giảng dạy Tiếng Anh cho các em thiếu niên - nhi đồng của địa phương,..

Trong đợt 1 triển khai, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ với 3.638 đội hình tham gia, 163.065 chiến sĩ tình nguyện tại 2.669 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Bình Thuận - Kết nạp Đảng cho hai Chiến sĩ Hoa phượng đỏ: Vừa qua, Chi bộ 1 Trường THPT Phan Bội Châu đã tiến hành lễ kết nạp đảng cho Chiến sĩ Hoa phượng đỏ Nguyễn Thành Phước - Lớp 12A1 và Chiến sĩ Long Quang Thiên - Lớp 12C7. Đây là 2 điển hình trong những chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng với thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Theo Chi bộ 1 trường THPT Phan Bội Châu, 2 quần chúng vừa được kết nạp đều là cán bộ đoàn tiêu biểu tham gia tích cực các hoạt động Đoàn do trường và thành phố, tỉnh tổ chức và đạt được nhiều thành tích nổi bật được khen thưởng các cấp.

Đắk Lắk - Thắp lửa chiến dịch "Hoa phượng đỏ": Được khởi động từ đầu tháng 6, Chiến dịch Hoa phượng đỏ 2023 đã và đang được các đơn vị Đoàn - Hội trong tỉnh triển khai với nhiều hoạt động, chương trình, thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tham gia, đã góp phần tạo sức lan tỏa cho một mùa hè tình nguyện ý nghĩa. Nhiều hoạt động được các Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trong tỉnh triển khai như: Mở lớp dạy bơi miễn phí, Sửa chữa bàn ghế cho các trường tiểu học; mở các lớp học tiếng Anh, piano, ôn tập hè miễn phí; tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi trên địa bàn.

Đà Nẵng: Sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2203, Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám đã tổ đã tổ chức các đội hình Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham gia vệ sinh môi trường biển, làm sạch biển. Trong khuôn khổ hoạt động, các Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trường THPT Hoàng Hoa Thám cũng được tham quan, tìm hiểu về truyền thống Lữ Đoàn 161, Vùng Hải Quân 3 và được tuyên truyền chủ quyền biển và hải đảo Việt Nam.

Trong tuần 07 và 08 của Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng triển khai 2.077 đội hình cùng với sự tham gia của 68.214 chiến sĩ tình nguyện của 1.893 cơ quan, đơn vị.

Ra quân chiến dịch Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương tại xã đảo Nhơn Châu: Sáng 13/7, tại xã Nhơn Châu (hay còn gọi đảo Cù Lao Xanh, ở TP. Quy Nhơn, Bình Định), Ban Tn Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn phối hợp cùng Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và các đơn vị trong Cụm duyên hải Nam Trung bộ tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” cấp Trung ương năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn. Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 30 suất quà cho gia đình chính sách, con em người lao động trên đảo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khánh thành một số công trình như: Sân chơi thiếu nhi; công trình Thắp sáng đường lên cột cờ Tổ quốc; công trình Vẽ tranh bích họa; công trình Đường cờ Tổ quốc. Đồng thời, triển khai và khánh thành Mô hình Chợ xanh không rác thải nhựa dùng một lần tại chợ Nhơn Châu...

Đồng Nai: Tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" đợt 2 năm 2023 tại tỉnh Long An vào ngày 22 - 23/7/2023. Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức Hành trình đến với các địa chỉ đỏ và trao các nguồn lực an sinh xã hội cho huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An gồm: Khởi công công trình xây dựng 01 Ngôi nhà 15/10; bàn giao công trình 01 Ngôi nhà 26/3; Trao tặng 01 khu vui chơi thiếu nhi; 02 máy lọc nước; 50 suất học bổng; 2.300 cuốn tập; 50 phần quà cho thiếu nhi, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Hòa: Sôi nổi chiến dịch thanh niên tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng". Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn Vạn Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Bệnh viện mắt Sài Gòn Nha Trang, Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu phối hợp tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2023 tại huyện Vạn Ninh. Các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành công trình thanh niên "Tuyến đường thắp sáng bằng năng lượng xanh"; khánh thành công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi”... Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ nhiều cây giống xoài Úc cho các gia đình thanh niên nông thôn, thanh niên tôn giáo tại huyện Vạn Ninh.

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” được triển khai trên toàn quốc với 6.587 đội hình với 170.471 lượt chiến sĩ tình nguyện trong tuần 07 và 08 của Chiến dịch.

Long An: Sáng 15/7/2023, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh Long An tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2023 tại xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng. Trong khuôn khổ Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 60 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học; trao tặng 02 căn nhà 19/8; sân chơi cho các em thiếu nhi; thực hiện công trình "Tuyến đường ánh sáng an ninh trật tự"; rải đá đường giao thông nông thôn và trao tặng 2000 cây xanh trồng trên các tuyến đường biên giới; trao tặng mô hình em nuôi của Đoàn và mô hình Nâng bước em tới trường hỗ trợ học bổng cho 64 em học sinh. Với tổng nguồn lực gần 750 triệu đồng. Chiến dịch Hành quân xanh năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt chiến dịch năm nay là việc triển khai chủ trương 3 liên kết (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); các đội hình tình nguyện khối lực lượng vũ trang sẽ phối hợp với đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị để thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, tạo được dấu ấn với cộng đồng.

Lan toả sức trẻ Học viện An ninh Nhân dân qua Chiến dịch Hành quân xanh 2023: Năm 2023, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân triển khai tổ chức chương trình cho đoàn viên, sinh viên Học viện tham gia sinh hoạt Hè tại Công an các địa phương nhằm tăng cường lực lượng hỗ trợ cho lực lượng Công an cơ sở, thực hiện chiến dịch “Hành quân Xanh” năm 2023.Với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên của Học viện tại tại tỉnh Cao Bằng đã đi đầu trong việc triển khai công tác chiến dịch với việc phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xung kích tham gia hỗ trợ cho lực lượng Công an cơ sở thực hiện Đề án 06. Đoàn viên đã trực tiếp hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ: Cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2.

Vĩnh Long: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Mang Thít và các đơn vị đồng hành tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2023 tại xã Mỹ An. Nội dung hoạt động trong Chiến dịch tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền chuyển đổi số và thành lập các đội hình tuyên truyền lưu động hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 1, mức 2 và đăng nhập, sử dụng tài khoản dịch vụ công quốc gia tại nhà; tuyên truyền tư vấn chăm sóc sức khỏe; thực hiện đề án “Tuổi trẻ Công an nhân dân tiếp bước học sinh đến trường” và các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ xây dựng NTM…

"Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay chúng tôi chọn xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, làm điểm đến cho 7 ngày tình nguyện. Cả đội hỗ trợ bà con nơi đây công việc gặt lúa, thu hoạch ngô, khơi thông mương, dọn dẹp đường làng ngõ xóm...

Trước đây, tôi nghĩ việc nhà nông đơn giản, ai cũng làm được. Nhưng khi được trải nghiệm, tôi mới thấy rất mệt, nhiều lúc còn phải thở dốc, ngồi gục xuống đất.

Trong chiến dịch này, kỷ niệm đáng nhớ nhất của đội có lẽ là hò, thúc giục nhau khi tắm. Bởi, xã Ngổ Luông có địa hình khá hiểm trở, đưa nước sạch lên đây rất khó khăn. Mọi người ai nấy đều phải tắm nhanh và tiết kiệm nước, nếu không người sau sẽ không có nước. Nếu đi gặt lúa về, cả đội đều rất ngứa, nhưng cũng không có nhiều nước để tắm.

Thấu hiểu được những khó khăn mà đội đang gặp phải, bà con nơi đây đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ mua thực phẩm, cho mượn nông cụ và hướng dẫn cách dùng. Không chỉ vậy, một vài em nhỏ địa phương còn mạnh dạn xin tham gia hỗ trợ các anh chị. Điều này khiến chúng tôi rất vui, cảm động vì đã truyền cảm hứng được một phần nào đó về tinh thần lao động cho các em nhỏ địa phương.

7 ngày trôi qua ở Ngổ Luông với chúng tôi không quá dài nhưng chắc chắn là khoảng thời gian ý nghĩa, nhiệt huyết nhất của mùa hè này. Đó là những ngày cùng nhau trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt tại mảnh đất nghèo khó xa xôi, cùng bà con làm công việc nhà nông, trao những món quà tới mảnh đời khó khăn…

Tham gia chiến dịch lần này tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của sự “cho đi”. Tôi tự hứa với mình rằng, sẽ luôn giữ ngọn lửa tình nguyện trong tim để lan tỏa yêu thương tới những vùng đất mới".

Chia sẻ của sinh viên Lê Thạc Huy (Đội trưởng Đội tình nguyện Trường ĐH Thương mại)