Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây bán bùa ngải chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Khoảng 17h20 phút ngày 22/10, anh Park Hyun Jin và anh Lim Ji Hoon (cùng 24 tuổi và cùng quốc tịch Hàn Quốc) tắm biển tại bãi tắm An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An. Đến khoảng 18h15 phút, anh Ji Hoon lên bờ thì phát hiện anh Hyun Jin bị đuối nước và mất tích. Đồn Biên phòng Cửa Đại đã cử hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển. Tuy nhiên, hiện các lực lượng chức năng chưa tìm thấy nạn nhân.

Sáng 22/10, bà T.T.E phát hiện ông H.T.D (57 tuổi, thường trú tại Hậu Giang) chết trong tư thế nằm ngửa trong phòng trọ ở thị trấn Long Hải (huyện Long Điền). Được biết ông D thuê phòng trọ ở huyện Long Điền để đi làm. Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Công an TP Thủ Đức (Công an TPHCM) làm việc với nghệ sĩ Giang Quốc Cơ (39 tuổi) về clip chồng đầu lên nhau khi đi xe máy. Qua làm việc, Quốc Cơ cho biết, anh cùng em trai là nghệ sĩ Giang Quốc Nghiệp (34 tuổi) thực hiện quay clip quảng cáo cho một hãng xe máy điện tại khu vực không phải đường giao thông đang sử dụng và khu vực này được rào chắn cẩn thận.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt quả tang Hồ A Kinh (SN 1996, trú tại thôn Làng Vây, xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá) có hành vi "vận chuyển trái phép chất ma tuý". Tang vật thu giữ gồm 18.000 viên nén hình trụ tròn màu hồng và xanh (nghi là ma túy tổng hợp), 1 xe mô tô hiệu Suzuki, số gắn biển kiểm soát 74H1 - 156.62.

Xảy ra mâu thuẫn về việc nhóm của anh T (29 tuổi), anh N (30 tuổi) ngồi nhậu chắn hết lối đi, ông Trương Thanh P (44 tuổi) bị hai người trong nhóm của anh T đánh vào mặt. Bị đánh, ông P bỏ đi và hơn một giờ sau thì quay lại gặp nhóm của anh T nói chuyện giảng hòa. Thời điểm này, khoảng 10 người đi trên nhiều xe máy bất ngờ ập tới nổ súng và dùng hung khí lao vào tấn công nhóm của anh T. Hậu quả, anh T, anh N và một người khác bị thương, nhập viện cấp cứu. Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ việc.

Sáng nay (23/10), TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh và Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC). Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) tiếp tục bị xét xử vắng mặt nếu không trình diện. Trước ngày mở phiên tòa, cơ quan tố tụng đã kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng một số bị cáo khác đang bỏ trốn trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ Lê Tất Đạt (SN 1996, Hòa Bình) – đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng theo hình thức bán các “bùa ngải” và các đồ vật tâm linh. Theo điều tra, Đạt hướng dẫn nhân viên lập ra các Fanpage “Se duyên 1”, “Se duyên 2”, “Xem tình duyên miễn phí”…. trên mạng xã hội facebook và chạy quảng cáo. Khi khách nhắn tin, nhóm này yêu cầu để lại thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh…. Rồi lên mạng tìm kiếm thông tin cơ bản về phong thuỷ hợp với tuổi của khách rồi đề nghị mua đồ vật tâm linh như: bùa, ngải…để giải hạn hoặc vật phẩm mang lại may mắn như đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn, với giá giao động từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tuỳ theo điều kiện của khách hàng. Với thủ đoạn này, đường dây của đạt đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Công an Bình Phước đang tạm giữ Quách Đại Hải (SN 1999, quê Hải Phòng) vì có liên quan đến vụ dùng dao đâm chết người tại quán karaoke ở quê nhà. Trước đó, Hải có hành vi dùng dao đâm chết người tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Hải Phòng rồi cùng một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam.