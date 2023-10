Bản tin Hình sự: Quốc Nghiệp giải thích gì về clip chồng đầu đi xe máy gây tranh cãi

TPO - TIN NÓNG ngày 22/10: Bắt 'nữ quái' thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 20 năm; Triệt phá nhóm giả danh bác sĩ lừa đảo hơn 7.000 người dân; Quốc Nghiệp giải thích gì về việc chồng đầu đi xe máy gây tranh cãi...

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã mời nghệ sĩ Giang Quốc Cơ (39 tuổi) và Giang Quốc Nghiệp (34 tuổi) đến làm việc về clip chồng đầu đi xe máy đang gây xôn xao dư luận. Tại buổi làm việc, nghệ sĩ Quốc Nghiệp cho biết, anh cùng với anh trai biểu diễn xiếc trên xe máy theo hợp đồng với các đơn vị đối tác. Quốc Nghiệp khẳng định đây không phải là clip mượn sự việc của người mẫu Ngọc Trinh gần đây để thu hút tương tác.

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ Lữ Thị Hương (SN 1980) trốn truy nã suốt 20 năm về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Trong quá trình trốn truy nã, Lữ Thị Hương sử dụng thủ đoạn thay đổi họ tên, lý lịch bản thân và gia đình trốn vào các tỉnh phía Nam.

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để giả danh bệnh viện uy tín và các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện lớn. Nhóm này đã sử dụng chiêu trò để bán thuốc giả và lừa đảo hơn 7.000 người dân trên khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hà Đông đã xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về người phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em ở phường Văn Quán. Đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã truy nã Lê Văn Mạnh (SN 1981, Hà Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, mặc dù bản thân không có năng lực trong việc tuyển dụng vào ngành công an, tuy nhiên nhưng Lê Văn Mạnh nói với anh M (SN 1970) có khả năng xin cho con anh M chiếm đoạt của anh M số tiền là 1,3 tỷ đồng và 3.000 USD.

Công an An Giang đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) bắt giữ Trần Hoàng Phong (SN 1979, An Giang). Phong là đối tượng đã thay tên, đổi họ để lẩn trốn quyết định truy nã 19 năm.

Cơ quan chức năng năng huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một đám cưới trong khuôn viên Nhà thờ giáo xứ Xuân Sơn thuộc xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Thời điểm trên, khi lễ cưới đang diễn ra có khoảng 500 khách mời đang ăn uống thì tại khu vực phía dàn nhạc xảy ra chập điện. Lửa bốc lên và khói bao trùm khắp sân khấu rồi nhanh chóng lan ra khắp hội trường đám cưới. Phát hiện cháy, hàng trăm thực khách trong đám cưới tháo chạy ra ngoài.

Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã bàn giao nghi phạm giết người Phan Văn Vắt (30 tuổi) cho công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Vắt dùng hung khí đâm thuyền trưởng Đoàn Văn H (37 tuổi) tử vong. Được biết, trong quá trình khai thác hải sản trên biển, ông H và Vắt có xảy ra mâu thuẫn, nên trong lúc say rượu, xô xát, Vắt đâm nạn nhân tử vong.