Bản tin Hình sự: Lời khai của nghịch tử đầu độc bố và bà nội bằng bả chó

TPO - TIN NÓNG ngày 21/10: Đã có kết luận nguyên nhân thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại bệnh viện ở Bạc Liêu; Điều tra vụ án mạng lúc rạng sáng ở Hải Phòng; Hai phụ nữ tử vong do sử dụng ma tuý, bóng cười; Lời khai của nghịch tử đầu độc bố và bà nội bằng bả chó...

Công an TP Bạc Liêu vừa có thông báo kết luận giám định vụ việc thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu. Theo đó, cơ quan điều tra kết luận bé trai 34 tuần tuổi con bà N.C.T (31 tuổi) chết lưu, khả năng do biến chứng của đái tháo đường thai kỳ”.

Liên quan đến vụ việc ông P.V.Y (SN 1978) và mẹ ruột là bà P.T.P (SN 1940) tử vong nghi do ngộ độc sữa, Công an Tiền Giang đã bắt khẩn cấp P.M.Q (SN 2009, con trai ông Y) để điều tra. Được biết, từ khi lên 6 do mẹ và ông Y ly hôn nên Q bỏ học và theo mẹ đi làm. Sau đó, Q xin bả chó về bỏ vào một loại sữa mà bà P và ông Y hay uống. Hậu quả, ông Y và bà P tử vong sau khi uống sữa.

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đang điều tra làm rõ vụ xô xát xảy ra lúc rạng sáng tại quán karaoke 105 Kênh Dương, phường Kênh Dương khiến một người tử vong. Trước đó, do xảy ra mâu thuẫn và bị nhóm nhân viên quán karaoke dùng dao đuổi khi đến quán hát, Hoàng N.T (1995, Nghệ An) tử vong còn một người khác bị thương nặng.

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang và tạm giữ Phạm Thị Tám (SN 1980) và Trần Văn Thanh (SN 1971) vì mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn động vật hoang dã gồm tê tê, rùa, rắn hổ chúa.

Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bà Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu nội y, 34 tuổi) và ông Trần Xuân Đông (36 tuổi). Hai ngày trước, người mẫu Ngọc Trinh bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về tội “Gây rối trật tự công cộng”, còn ông Đông bị bắt cùng về tội danh trên và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ việc chị N.T.T (SN 1985, trú TP Hà Nội), chị H.T.T (SN 2002, trú TP Cần Thơ) tử vong sau khi dùng ma túy. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định, trước khi tử vong các nạn nhân đều sử dụng nhiều chất ma túy tổng hợp, bóng cười liên tục trong thời gian ngắn.