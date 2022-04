Bản tin Hình sự: Nữ MC trình báo bị đâm trọng thương, cướp xe máy

TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Bắt giữ 'hot girl' bán “nước nho ma túy” lần đầu xuất hiện ở Đà Nẵng; Điều tra nhóm dựng chuyện 'bác sĩ Khoa' để lừa tiền nhà hảo tâm; Chém chết hàng xóm vì tranh chấp đất đai; Nữ MC bị đâm trọng thương, cướp xe máy khi dừng xe nghe điện thoại...

Công an quận 7, TP HCM đang điều tra làm rõ trình báo của chị P.T.X.N (SN 1994, làm nghề MC và môi giới bất động sản) về việc chị bị đối tượng dùng dao khống chế, đâm bị thương vùng bụng, bị cướp đi xe gắn máy vào rạng sáng 21/4. Theo trình báo, khi chị N điều khiển xe máy lưu thông trên đường D1 hướng từ quận 7 về Nhà Bè, lúc đổ dốc cầu D1 khoảng 20m, chị N dừng xe để nghe điện thoại thì bị một đối tượng áp sát dùng hung khí khống chế. Chị N truy hô thì bị đối tượng dùng hung khí gây thương tích vùng bụng, sau đó cướp xe máy bỏ chạy. Chị N được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa bắt tạm giam Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi) và các đối tượng liên quan để điều tra đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra, Phương thường xuyên livestream, quay video giới thiệu “nước nho ma túy” trong các hội, nhóm kín nhằm thu hút các dân chơi. Theo cơ quan chức năng, nhìn bề ngoài, loại ma túy này không khác gì một gói bột pha nước giải khát. Một gói bột bán với giá từ 2,8 đến 3 triệu, mỗi gói pha cùng một lon nước giải khát bất kỳ, đủ cho 2-3 đối tượng "phê pha". (Xem chi tiết)

Công an TP Mỹ Tho vừa khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Minh (SN 1966) để điều tra về hành vi tạt axít vào người khác gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, Minh xảy ra cự cãi với anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1994, cùng dãy nhà trọ với Minh), vì anh Nghĩa nói Minh ăn mặc không giống ai. Sau đó, Minh dùng axít tạt vào người anh Nghĩa, khiến nạn nhân bị bỏng ở tay và bụng phải đưa vào cấp cứu. Khi Cảnh sát khu vực đến hiện trường giải quyết vụ việc, Minh không hợp tác, khoá cửa phòng trọ cố thủ cùng với axít, xăng. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đang điều tra, xác minh tin báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Minh Thy (24 tuổi, Bến Tre) cùng đồng bọn thực hiện. Theo điều tra, Thy lập và quản lý quỹ của "Nhóm từ thiện 82" trên mạng xã hội vào năm 2018 nhằm kêu gọi, bán hàng gây quỹ từ thiện và nhận tiền từ những nhà hảo tâm. Đến ngày 7/8/2021, thành viên "Trần Khoa" của nhóm này đã đăng bài viết về câu chuyện "bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ mắc COVID-19 nguy kịch để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh và thực hiện mổ bắt con thành công". Thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút rất đông người quan tâm. Sau đó, có nhiều cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền ủng hộ vào tài sản cho Thy, "Nhóm từ thiện 82", "bác sĩ Trần Khoa" rồi bị các đối tượng này chiếm đoạt. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc nữ sinh đi nhậu rồi bị 5 đối tượng dưới 18 tuổi hiếp dâm tập thể, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ xác minh ngày, tháng, năm sinh của nạn nhân để làm rõ độ tuổi của nạn nhân thời điểm bị hiếp dâm làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý với những người vi phạm. Trường hợp nạn nhân được xác định chưa đủ 16 tuổi thì nhóm người thực hiện hành vi hiếp dâm sẽ bị xử lý hình sự tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Với người chưa thành niên phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, thì hình phạt cao nhất là 18 năm tù. (Xem chi tiết)

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt Đ.T.H (SN 1998, Nghệ An) 8,8 triệu đồng về các hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, không có giấy phép lái xe. Trước đó, công an tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc H buông cả hai tay khi điều khiển xe máy Honda Vision tại tuyến đường trước Công viên Hoà Bình, quận Bắc Từ Liêm. (Xem chi tiết)

Cho rằng ông Nguyễn Quang Lý (60 tuổi) xịt thuốc diệt cỏ trên mảnh đất của mình nên ông Nguyễn Tấn Lễ (62 tuổi) đến yêu cầu ông Lý ra ngoài, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn vì cả 2 đều cho rằng đó là mảnh đất là của mình. Trong lúc cãi cọ, ông Lý lao đến dùng tay đánh ông Lễ nhưng không trúng, sau đó, ông Lý bị ông Lễ lấy rựa chém nhiều nhát vào cổ, đầu và tử vong. Công an Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ án mạng. (Xem chi tiết)