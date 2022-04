Bản tin Hình sự: Nam công nhân rủ bạn đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 24/4: Khởi tố 5 đối tượng vụ nữ sinh lớp 9 đi nhậu bị nhóm bạn hiếp dâm; Nam công nhân rủ bạn truy sát đồng nghiệp vì mâu thuẫn; Triệu tập 3 người đàn ông đánh nữ chủ quán nhập viện...

Trong lúc nhậu, Lê Trung Khánh (SN 2004; Đồng Tháp) kể chuyện mình và đồng nghiệp là anh N.Đ.D.N (SN 1986; quê Phú Yên) xảy ra mâu thuẫn, nên sau đó, Khánh kêu đồng bọn mua 2 con dao Thái Lan đến trước cổng công ty để chờ anh N. Khi thấy anh N, nhóm của Khánh đuổi đánh và đâm 3 nhát vào người anh N, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm của Khánh để điều tra về hành vi vừa nêu.

Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố đối với 5 người (dưới 18 tuổi) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Không tố giác tội phạm". Theo điều tra, cháu V (15 tuổi), đi uống rượu với một bạn gái, sau đó V bị say và được đưa đến nhà Lò Văn Lan (15 tuổi) để ngủ. Tại đây, Lan cùng các đối tượng khác đã hiếp dâm V. Chứng kiến nhóm bạn "làm bậy" với nữ sinh, Tòng Văn Chủ không căn ngăn mà có hành vi sờ mó vào người V, còn Ngần Văn Quang dùng điện thoại quay video. (Xem chi tiết)

Mở rộng điều tra vụ nhóm game thủ “Liên minh huyền thoại” gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy ở Hà Nội, công an Hà Nội đã bắt giữ Trần Hữu Đạt (SN 1990), thu giữ 75 chiếc xe máy chưa rõ nguồn gốc. Được biết, Đạt là đối tượng đã mua xe máy do nhóm game thủ “Liên minh huyền thoại”, sau đó tháo phụ tùng hoặc bán lại kiếm lời. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc Công an TP Sóc Trăng khởi tố Hồ Hữu Phúc (49 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em, cố ý gây thương tích. Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, mặc dù đã hoàn tục song Phúc vẫn thường xuyên dùng hình ảnh của Phật giáo để kêu gọi từ thiện, thậm chí nhận ủy quyền tham gia các vụ thưa kiện gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của tu sỹ phật giáo trong tỉnh. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan đến tố giác của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Trước đó, bà Hằng cũng bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh nêu trên. Do đó, các luật sư nêu quan điểm, hai cơ quan điều tra thuộc Công an TP. HCM và Bình Dương có thể nhập vụ án lại cho một đầu mối xử lý nếu không làm rõ các dấu hiệu vi phạm khác của bà Hằng. (Xem chi tiết)

7 người đàn ông đến quán ăn đêm của chị Đ.T. G (31 tuổi), chị G ra hỏi nhóm này ăn gì thì một người nói “Ăn gì thì phải mở gia phả ra đã”. Nghĩ mình bị xúc phạm, chị G có hỏi lý do vì sao lại nói như vậy thì giữa hai bên lời qua tiếng lại. Lúc này 3 người đàn ông bất ngờ đứng dậy, dùng ghế lao vào đánh chị G. Mới đây, công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập 3 người đàn ông trong vụ việc là Phan Bình An (SN 1990); Nguyễn Tất Hùng (SN 1994) và Lê Huỳnh Đức (SN 1996) đến làm việc. (Xem chi tiết)