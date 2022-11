Bản tin Hình sự: Người đàn ông đạp liên tiếp vào đầu phụ nữ giữa đường đã bị công an mời làm việc

TPO - TIN NÓNG ngày 12/11: Ấn định ngày xét xử vụ ‘dì ghẻ’ sát hại con riêng của người tình ở TPHCM; Công an điều tra vụ hành hung dã man đến tử vong người phụ nữ ở khách sạn; Công an xác minh danh tính người đàn ông đạp liên tiếp vào đầu phụ nữ giữa đường...

Công an xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã làm việc với H.Q.T (SN 1991) - nhân vật chính trong clip đánh đập dã man chị T.T.H (SN 1981) giữa đường, gây xôn xao mạng xã hội. Được biết, anh T và chị H vốn là chị em họ trong nhà. Nguyên nhân vụ việc là do anh T đi ôtô của chị H và va quệt vào cổng ra vào làm bể kính chiếu hậu, vỡ kính chắn gió. Chị H sau đó đuổi theo chửi mắng anh T. Khi đến thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, anh T đã đánh chị H như clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tòa Gia đình và người chưa thành niên thuộc TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, Gia Lai), người sát hại con riêng của người tình - Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, TPHCM) vào ngày 25/11. Theo cáo trạng, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và bé A (8 tuổi, con riêng của Thái). Từ ngày 7- 22/12/2021, Trang liên tục hành hạ dã man cháu A bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều giờ. Có những ngày Trang đánh cháu A trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao; bắt cháu A chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. Hậu quả, bé A tử vong. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 36 bị can trong án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, trong vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội “Đưa hối lộ”. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao đã bắt quả tang ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu đang nhận tiền hối lộ của một phụ nữ tại khách sạn trên địa bàn. Theo Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu Đặng Quốc Khởi, do Phó Chánh án Châu Văn Mỹ bị bắt quả tang, nên vụ việc này TAND tỉnh chưa nhận được thông báo hay văn bản nào từ Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao. Ông Mỹ có thể bị dẫn giải về Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc “Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thua kiện người dân”, ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký thông báo về việc thi hành bản án hành chính sơ thẩm số 09/2021/HC-ST ngày 7/5/2021 của TAND tỉnh Bình Thuận và bản án hành chính phúc thẩm số 135/2022/HC-PT ngày 25/2 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM. (Xem chi tiết)

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xử lý theo quy định pháp luật đối với ông Đỗ Thanh Dân, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện U Minh, do có hành vi chiếm dụng số tiền hơn 296 triệu đồng - nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn huyện U Minh. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn. Trước đó, người dân chia sẻ đoạn clip Nguyễn Văn X (58 tuổi) dùng cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu chị N.T.T (39 tuổi) trong khách sạn. Trong khi đó, người phụ nữ không còn sức chống cự, chỉ nằm ôm đầu chịu trận. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Sau một lúc đánh liên tục vào người nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Hậu quả, nạn nhân tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, Khánh Hòa) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Thiện điều khiển xe khách hướng Đà Nẵng - Huế không đúng làn đường, tông phải xe tải do tài xế Nguyễn Ánh Hào (Quảng Bình) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 13 người bị thương. (Xem chi tiết)