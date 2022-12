Bản tin Hình sự: Nghi ngờ vợ nhắn tin 'đò đưa' với trai lạ, chồng rủ bạn vác dao đến truy sát

TPO - TIN NÓNG ngày 18/12: Sàm sỡ phụ nữ, người đàn ông bị chém trọng thương; Nghi ngờ vợ nhắn tin 'đò đưa' với trai lạ, chồng rủ bạn vác dao đến truy sát; Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột..

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng, gồm: Phùng Thế Tài (43 tuổi); Nguyễn Thị Diễn Chi (39 tuổi); Phan Quang Tiền (40 tuổi); Bùi Minh Bảo Bảo (44 tuổi); Nguyễn Thanh Tiến (40 tuổi) và Trần Văn Thưởng (43 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng, với số tiền phạm pháp khoảng 183 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tạm giam Ngô Thái Thi (SN 2007) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Theo điều tra, Thi nghe tin người quen là chị N (SN 2002) bị hàng xóm là ông P sàm sỡ nên đã rủ thêm 2 người chơi chung nhóm mang theo 2 dao tự chế tìm ông P để “xử lý”. Khi đến nơi, Thi dùng dao chém ngay phần cổ khiến ông P bị thương tích nặng. (Xem chi tiết)

Sau khi cãi nhau, nghi ngờ vợ nhắn tin qua lại với anh Lê Thanh Phúc (SN 1996), Phạm Quốc Trương (SN 1995) rủ đồng bọn đi tìm anh Phúc. Khi phát hiện đối phương, cả nhóm dùng dao đâm anh Phúc, gây chấn thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã tạm giữ các đối tượng liên quan.

Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa bắt quả tang Huỳnh Đình Lương Huấn (SN 1994) là nhân viên cây xăng, cùng với 5 người khác đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ của nhân viên cây xăng ở xã Tân Hạnh. Qua test nhanh, 6 thanh niên đều dương tính với chất ma túy nên được đưa về trụ sở Công an để lập hồ sơ, xử lý.

Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) đang củng cố hồ sơ xử lý 15 đối tượng đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Trước đó, công an bắt quả tang 7 đối tượng (độ tuổi từ 30 tuổi đến 65 tuổi, ngụ cùng địa phương) tham gia cá độ bóng đá. Kiểm tra khu vực quanh nhà, cơ quan Công an thu giữ hơn 100 triệu đồng và phát hiện 17 tờ phơi đề.

Công an Đắk Lắk đã bắt tạm giam Y Sit H’môk (SN 1962, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, với chức trách nhiệm vụ được giao là Chủ tịch, chủ tài khoản của Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột, Y Sit H’môk không ban hành quy chế tổ chức hoạt động, không tiến hành lập Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ đó, xảy ra tình trạng kế toán đơn vị không lập báo cáo tài chính quý/năm để báo cáo cho Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Đắk Lắk và Phòng Tài chính kế hoạch TP Buôn Ma Thuột theo quy định.