Bản tin Hình sự: Chém dì ruột trọng thương vì la hét giữa đêm

TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên Đặng Quang Hậu (23 tuổi) mức án 15 năm tù về tội Giết người. Theo cáo trạng, Hậu đang nằm ngủ thì nghe tiếng dì ruột là bà Sỹ (55 tuổi, bị khuyết tật nặng) la hét ngoài vườn nên ra đưa bà vào nhà, yêu cầu "im lặng cho dân làng ngủ". Hậu đuổi dì về nhà nhưng không được nên dùng điếu cày và dao đánh, chém gây thương tích. Bà Sỹ sau đó đứng dậy ra về, dọa kể sự việc cho người thân. Về đến nhà song bà Sỹ vẫn la hét, Hậu ở cách đó vài chục mét nghe thấy đã cầm dao chạy sang đạp ngã, chém liên tiếp gây bất tỉnh giữa sân. Hậu quả, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 61%, mất khả năng vận động.

Người dân thuộc khu phố Tân Lập (phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa phát hiện phát hiện thi thể cháu trai tên NHL (12 tuổi) nổi trên sông Buông. Qua kiểm tra ghi nhận, thi thể cháu trong tình trạng trương phình, bốc mùi phân hủy do đã tử vong trước đó nhiều ngày. Người nhà cho biết, em L do sức khoẻ và tâm lý không ổn định, chậm phát triển trí tuệ, chậm nói, thường bỏ nhà đi chơi một mình nên không may đã xảy ra sự việc đau lòng.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lập chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả, căn cước công dân giả có liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo điều tra, chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994, Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003, Nam Định); Lê Bá Toàn (SN 1993, Thanh Hóa, đối tượng đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác. Trong đó, Đại thuê nhà tại Hà Nội rồi mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả.

Công an Đồng Nai đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc) cùng 21 đối tượng khác là nhân viên, quản lý cấp dưới của An và những người có liên quan đến Công ty Lộc Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Công ty Lộc Phúc tự vẽ dự án tại một số địa phương và quảng bá rầm rộ, dụ dỗ, lừa khách hàng từ TPHCM để đưa đến các dự án “ma” tại Đồng Nai. Đến nay, công ty này đã lừa bán sản phẩm từ các dự án “ma” cho khoảng 60 người, thu bất chính số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy tìm Nguyễn Hữu Thiện (biệt danh Rum, SN 1992) để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Theo điều tra, Thiện được biết đến là người kinh doanh các dòng xe máy thể thao với giá từ vài chục tới hàng trăm triệu đồng, như: Suzuki RGX, Suzuki Satria, Yamaha Yaz, Honda Nova… Đối tượng này có hẳn một cửa hàng “81 Sport” chuyên mua bán các loại xe này trên đường Lý Thái Tổ, TP Pleiku.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đặt hàng ứng tiền thông qua ứng dụng Gojek. Trước đó, công an đã tạm giữ Phan Vũ Long (SN 2003) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ băng giang hồ phá tanh bành quán ốc ở Sài Gòn, Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ gây rối, đập phá quán ốc ở quận Bình Tân (TPHCM). 94 bị cáo bị xét xử về các tội danh “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường và 16 bị cáo liên quan trong vụ cấp phép cho hơn 500 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Theo đó, ông Cường khai rằng, việc ký giấy phép cho nhiều người nước ngoài ở lại Việt Nam trái quy định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, vì thành tích cá nhân, tập thể trong giải quyết nhanh thủ tục hành chính… chứ không vụ lợi.