Bản tin Hình sự: Bị chia tay, dùng ảnh 'nóng' để đòi tiền tỷ từ bạn trai Tổng giám đốc

TPO - TIN NÓNG ngày 31/7: Gửi con đi làm, cháu bé bị cặp vợ chồng hành hạ đến nhập viện; Bắt giữ nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba; Mâu thuẫn gia đình, anh vợ đâm em rể tử vong; Bị chia tay nên người phụ nữ dùng ảnh 'nóng' để 'đòi quà' tiền tỷ từ bạn trai...

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đoàn Phương Anh (SN 1988) về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, thấy người tình là P.N.A (SN 1985), Tổng Giám đốc công ty kinh doanh xây dựng, bất động đòi chia tay, Phương Anh tìm cách níu kéo nhưng bất thành, nên thỏa thuận anh A phải mua cho mình một căn hộ và nhiều tài sản giá trị khác. Do dịch bệnh, anh A không thực hiện được thỏa thuận, nên Phương Anh sử dụng thông tin, hình ảnh về đời tư không lành mạnh của mình với anh A gửi cho nhiều người là bạn bè, đồng nghiệp và đối tác làm ăn của anh A nhằm uy hiếp, tạo áp lực buộc anh này phải đến gặp, trả cho mình hơn 13,5 tỷ đồng.

Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) vừa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về việc cháu Tr (SN 2021, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi ngờ bị bạo hành. Trước đó, cháu Tr được mẹ gửi Đoàn Diệu Linh (SN 1996) trông, với giá 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do cháu bé bị sốt và quấy khóc nên Linh và Hoàng Thế Vũ (SN 1994, chồng Linh) đã dùng dây sạc điện thoại, que gỗ, búa nhựa, băng dính hành hạ cháu bé. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ chủ xe tố cây xăng dầu N.S (xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) bơm dầu có chứa nước khiến xe bị hư hỏng, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đã lấy mẫu đi kiểm tra. Kết quả, có việc lẫn nước vào dầu do vô ý trong quá trình lau dọn bể bồn. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô biển xanh và xe đầu kéo container xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh. Trước đó, ô tô mang biển kiểm soát xanh 80B… do một tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, thì tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo container đang dừng ven đường để vá lốp. Vụ va chạm khiến phần đầu của ô tô con bể nát, hư hỏng nặng. Hiện chưa rõ thương vong sau vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính và truy thu tiền liên quan đến lĩnh vực thuế đối với Công ty TNHH Pibaly và Công ty CP kết cấu thép Đại Dũng miền Trung - đều có trụ sở tại phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Huế vừa bắt được Quốc, đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba. Trước đó, nghi phạm cướp tiệm vàng đã bị bắt giữ khi đang cố thủ tại khu vực công viên dưới chân cầu Gia Hội. Khi bị lực lượng bố ráp, truy bắt, Quốc xin được gặp riêng Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế để trình bày. Ngay lập tức, Đại tá Sơn đã đến nói chuyện, động viên, thuyết phục đối tượng buông súng ra đầu thú. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn gia đình từ nhiều năm trước, sau khi nhậu xong, Nguyễn Hữu Hậu (31 tuổi) cầm con dao dài khoảng 20cm đi đến nhà của em rể là V.C.T.C (34 tuổi) rồi đâm anh này. Anh C bỏ chạy thì Hậu đuổi theo, đâm thêm nhiều nhát nữa khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tạm giữ Hậu để điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)