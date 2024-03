Bản tin Hình sự: Anh chồng bị ảo giác đâm gục em dâu vì tưởng là trộm

TPO - TIN NÓNG ngày 16/3: Đâm gục em dâu vì tưởng là trộm; Người đàn ông nước ngoài nghi bị con trai sát hại trong căn hộ chung cư ở TPHCM; Bắt 7 bị can trong vụ thiếu nữ bị nhiều người họ hàng xâm hại từ năm lên 7 tuổi; Tài xế xe bán tải đâm xe cảnh sát để bỏ chạy dương tính với ma túy...

Tối 11/3, Chị Vũ Thị Thu T. (27 tuổi, trú An Lão, Hải Phòng) đi làm về, đang đứng đóng cổng thì bị anh chồng là Bùi Văn Huy (33 tuổi) dùng dao đâm gục tại chỗ. Kết quả điều tra ban đầu, do Huy bị ảo giác tưởng chị T. là trộm nên mới lao ra dùng dao đâm nạn nhân. Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã tạm giữ hình sự đối với Huy để điều tra tội Giết người.

Khoảng 3h ngày 14/3, bảo vệ chung cư ở phường Tân Phú (quận 7) đi tuần tra và phát hiện bên dưới sân chung cư có hung khí và nhiều vết máu. Qua kiểm tra, bảo vệ phát hiện điều bất thường tại căn hộ nằm tại tầng 3 chung cư nên gọi báo công an. Nhận tin báo, Công an phường Tân Phú nhanh chóng có mặt tại căn hộ và phát hiện người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc (khoảng 60 tuổi) chết trong tư thế nằm ngửa, trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi án mạng. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3h40 cùng ngày, ông L. (khoảng 30 tuổi - con trai của nạn nhân) rời khỏi căn hộ chung cư. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ ông L. để điều tra về hành vi “Giết người”.

Do có mâu thuẫn từ trước, N.T.T. (18 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt) từ trong quán cà phê trên đường Đồng Tâm (phường 4) đi ra đến cửa bất ngờ bị nhóm đối tượng vây đánh và dùng vật nhọn tấn công. Nhóm đối tượng chỉ dừng hành vi đánh người và bỏ đi khi nhiều người xúm vào can ngăn. Sau đó, khi biết tin nạn nhân tử vong, 5 đối tượng trong nhóm đánh T. đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ vụ án mạng lên Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm, sau khi cháu gái 15 tuổi tố nhiều người thân xâm hại tình dục suốt nhiều năm qua. Theo điều tra ban đầu, ngày 18/2, Lâm Trung Luân (37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) chở cháu Y. (15 tuổi) vào nhà nghỉ trên địa bàn huyện Cái Nước để quan hệ tình dục. Y. cho biết, mình quen và quan hệ tình dục nhiều lần với Luân từ tháng 10/2023 tới khi bị phát giác. Làm việc với công an, Y. còn khai báo, từ năm 2017 (7 tuổi) tới nay, còn bị 6 người là họ hàng thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Liên quan đến vụ việc nam tài xế xe bán tải Lê Tiến D. (SN 1987, quê Nam Định) đâm vào xe cảnh sát cùng một số phương tiện khác để bỏ chạy, lực lượng chức năng đã kiểm tra chất kích thích người này phát hiện dương tính với chất ma tuý. Trước đó, chiều 15/3, tại số nhà 93 Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội), D. chở theo chị A. (SN 2004, trú tại Hà Nội) bị Công an phường Trương Định kiểm tra lỗi dừng đỗ nơi có biển cấm. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, D. không xuất trình giấy tờ và tìm cách xin được bỏ qua vi phạm. Khi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục yêu cầu D. xuất trình giấy tờ, đối tượng lên xe bỏ chạy.

Chiếc xe ô tô Vios của anh Trần Đức Hậu (39 tuổi, ngụ đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, TP Vinh) đỗ cách nhà khoảng 200 m thì bị đánh cắp, một tuần sau xe được phát hiện trùm bạt cẩn thận, gửi trong sân trạm y tế xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, cách vị trí ban đầu khoảng 50 km. Thủ phạm đang bị Công an TP Vinh và Công an huyện Thanh Chương truy tìm.