Bản tin 8H: Vi phạm kê khai tài sản, Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh bị cách chức

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định cách chức ông Hồ Quốc Hương do có nhiều vi phạm, trong đó có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Ngày 8/6, Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Quốc Hương - Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh) - bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Hồ Quốc Hương đã vi phạm các khuyết điểm liên quan đến công tác quản lý đất đai, ngân sách nhà nước. Trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/6 đến ngày 10/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6. Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 10/6, nắng nóng có khả năng tiếp tục gia tăng ở khu vực Trung Bộ và kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn ổn định với kiểu thời tiết ngày nắng nóng và nguy cơ mưa dông vào chiều tối.

Ngày 8/6, Sở Y tế Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bổ nhiệm đồng chí Lưu Thị Bình, sinh ngày 16/11/1976, Trưởng Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, phụ trách Khoa Nội – Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế từ ngày 1/6-2022.

Ngày 8/6, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng) cho biết, vừa kịp thời cứu 1 ngư dân bị cá mập tấn công trên biển, đưa vào bờ an toàn. Trước đó, khoảng 10h45 ngày 7/6, Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp của anh Võ Văn Tánh (SN 1995, địa chỉ tại Khu 1, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, thuyền trưởng tàu QN-0606TS). Theo anh Tánh, trên tàu có 1 ngư dân gặp nạn khi đang khai thác thủy sản ở khu vực cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 12 hải lý. Nạn nhân là anh Võ Văn Đ. (SN 1990, trú tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh). Lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị cá mập tấn công trong quá trình lặn biển. Hiện, anh Đ. đã qua cơn nguy kịch.

Tối 8/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ cái chết ông L.D.B. (51 tuổi), hiệu trưởng Trường THPT Đắk Ơ (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông B. đi từ khu nhà ở tập thể lên trường. Đến khoảng 7h, đồng nghiệp cấp dưới lên trường tìm thì phát hiện ông B. đã nằm bất động dưới sân trường, xung quanh máu chảy nhiều. Khi mọi người lại gần đã phát hiện ông B. tử vong từ trước. Theo nhận định ban đầu, rất có thể ông B. tử vong do rơi từ lầu 3 xuống sân trường.

Ngày 8/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới tại 43 tỉnh, thành phố (có 716 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.727.918 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.363 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.531.653 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 492/TTg-TH điều chỉnh phân công công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Theo đó, xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh phân công công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ. Các nội dung khác của Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi. (XEM CHI TIẾT)