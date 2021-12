Bản tin 8H: Trao quyết định nhân sự của Văn phòng Quốc hội

TPO - Bà Nguyễn Thị Hường vừa được tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội.

Chiều 22/12, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức buổi lễ trao quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Về việc tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo Quyết định số 1468/QĐ-VPQH của Văn phòng Quốc hội Về việc tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, bà Nguyễn Thị Hường, chuyên viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học lập pháp (nay là Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về Hành chính – Nhà nước), Viện Nghiên cứu lập pháp, được tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội từ ngày 21/12/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chiều 22/12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Hoàng Vĩnh Bảo, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Ông Hoàng Vĩnh Bảo có hơn 40 năm công tác ở nhiều vị trí. Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ TT&TT ngày 22/7/2016. Ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ TT&TT đến ngày 31/8/2021.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/12, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều chung trạng thái có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 23-25 độ C.

Ngày 22/12, Văn phòng UBND Đà Nẵng cho biết ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Phú Gia Thịnh). Theo quyết định, công ty này bị phạt 300 triệu đồng vì huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân thông qua hợp đồng góp vốn đầu tư đất nền và thỏa thuận góp vốn tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở đô thị (ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Dự án cũng do chính công ty này làm chủ đầu tư.

Ngày 22/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.555 ca nhiễm mới với 33 ca nhập cảnh và 16.522 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.938 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.588.335 ca nhiễm. Trong ngày có 13.394 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.173.484 ca. Từ 17h30 ngày 21/12 đến 17h30 ngày 22/12 ghi nhận 210 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.251 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/12, Hà Nội ghi nhận 1.646 ca mắc COVID-19, trong đó có 483 trường hợp ở cộng đồng, 1.074 trường hợp ở khu cách ly và 89 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, các bệnh nhân phân bố tại 306 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. 483 ca cộng đồng ghi nhận tại 135 xã phường thuộc 28/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Đống Đa (86 ca); Ba Đình (50 ca); Hà Đông (42 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 32.044 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 22/12, ông Trương Mạnh Sức - Giám đốc CDC Hà Nam cho biết, CDC Hà Nam đã hủy gói thầu hơn 43 tỷ đồng của liên danh Thái Sơn - Việt Á - Đức Minh cách đây vài ngày, lý do hủy là do bên đối tác không đáp ứng được điều kiện. Ông Sức cũng khẳng định CDC Hà Nam không sử dụng kit test của Công ty Việt Á mà chỉ đứng trung gian trả tiền mua kit test này cho các đơn vị về hỗ trợ Hà Nam dùng. Ông Sức cho biết thêm, không có chuyện CDC Hà Nam nhận tiền bồi dưỡng hoặc hoa hồng từ Công ty Việt Á, CDC Hà Nam không hề liên quan gì đến Công ty Việt Á. (XEM CHI TIẾT)