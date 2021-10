Bản tin 8H: Tạm đình chỉ công tác Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chánh Thanh tra tỉnh - ông Đàm Quang Vinh.

Ngày 26/10, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đàm Quang Vinh – Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai trong thời gian xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định. Thời hạn đình chỉ công tác là 15 ngày, kể từ 25/10. Ông Đàm Quang Vinh được trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai vào ngày 20/4/2020. Trước đó, ông Đàm Quang Vinh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, ông Vinh từng công tác tại Ban quản lý dự án của Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

Ngày 26/10, Trung tá Hoàng Bách Tùng, Trưởng đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử lý một chiếc tàu không có người lái dạt vào bờ biển xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) vào chiều cùng ngày. Chiếc tàu gỗ được sơn màu xanh xám với chiều dài 18 m. Thân tàu có ghi chữ Trung Quốc kèm số hiệu 0148. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện người, tài sản trên tàu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 27/10, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ là 100-150mm, có nơi trên 180mm. Từ ngày 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông. Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C.

Chiều 26/10, Công an xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cho biết, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân vừa phát hiện 3 thi thể trôi vào bờ biển thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Bước đầu xác định thi thể là 3 thanh thiếu niên bị lũ cuốn mất tích ngày 24/10 tại cửa biển Sa Cần (Quảng Ngãi). Cùng ngày, người dân cũng phát hiện thêm 3 thi thể: ông Nguyễn Đình Điển (58 tuổi) ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam (được tìm thấy trên sông Bàn Thạch, TP.Tam Kỳ); anh Nguyễn Thanh Dương (36 tuổi), trú thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (được tìm thấy tại khu vực cầu Ông Hiền, thuộc Quốc lộ 1A); và một thi thể khác người Quảng Nam được phát hiện tại Quảng Ngãi.

Tối 26/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới COVID-19 với 3 ca nhập cảnh và 3.592 trường hợp trong nước (giảm 28 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố, có 1.431 ca trong cộng đồng. Trong ngày có thêm 2.989 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 810.290 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.690 ca/ngày. Trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 896.174 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 26/10, thành phố ghi nhận 18 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 17 trường hợp ở cộng đồng. Các ca mắc mới phân bố tại huyện Quốc Oai (10 ca), quận Hoàng Mai (6 ca), quận Ba Đình (1 ca) và huyện Ba Vì (1 ca); gồm 11 trường hợp liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai, 6 trường hợp liên quan ổ dịch phố Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) và 1 trường hợp liên quan đến các tỉnh có dịch. Cộng dồn tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.203 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 26/10, các lực lượng chức năng TPHCM đã ngưng kiểm soát và tiến hành tháo dỡ các chốt, trạm kiểm dịch trên các tuyến đường, cửa ngõ từ các tỉnh ra vào TPHCM. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã có kết luận chỉ đạo về việc tạm ngưng hoạt động đối với 51 chốt, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM từ 18 giờ ngày 26/10. (XEM CHI TIẾT)