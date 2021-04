Bản tin 8H: Nam nhân viên khách sạn ở Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2

TPO - Một nhân viên khách sạn ở Yên Bái đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này được xác định có liên quan đến đoàn chuyên gia người Ấn Độ mắc Covid-19 trong thời gian cách ly tại khách sạn này.

Sở Y tế tỉnh Yên Bái xác nhận vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là nhân viên của Khách sạn Như Nguyệt 2 (TP Yên Bái), nơi đoàn chuyên gia Ấn Độ đến cách ly. Theo đó, ngày 26/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của các bệnh nhân BN 2786, BN 2811, BN 2812, BN 2831 và lấy mẫu lần 2 cho 1 trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và 1 cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung (Khách sạn Như Nguyệt 2, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Kết quả có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại có kết quả âm tính. Người dương tính là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/4, Bắc Bộ nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Từ ngày 28-29/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ 20-27 độ C.

Bản tin của Bộ Y tế cho biết Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong buổi sáng 27/4. Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 38.919. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.516 ca. Về tiêm chủng, riêng ngày 26/4 đã có thêm 50.104 người được tiêm vaccine. Tính đến 16h ngày 26/4/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 259.736 người.

Ngày 26/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu từ ngày 27/4, người dân không đeo khẩu trang nơi tập trung đông người sẽ bị xử phạt. Lãnh đạo UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”. Thành phố thực hiện nghiệm việc cách ly, giám sát y tế, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm người nhập cảnh trái phép, các trường hợp tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép và các hành vi không khai báo y tế.

Ngày 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định dừng tất cả các sự kiện lễ hội, văn hóa - du lịch của tỉnh và các địa phương, những sự kiện tập trung đông người dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, tỉnh Nghệ An đồng ý với đề xuất của UBND thị xã Cửa Lò về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4 để khai hội, chào đón mùa du lịch biển Cửa Lò 2021. Cùng ngày, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Ninh cũng ra thông báo tương tự. Trước đó, Hà Nội, TP.HCM quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4 - 1/5 để phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 26/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ. Theo đó, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập làm Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai đồng chí: Bùi Văn Sang, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên, nguyên Ðảng ủy viên Ðảng ủy Kho bạc nhiệm kỳ 2015 - 2020; Trần Minh Ðạo, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên, nguyên Ðảng ủy viên Ðảng ủy Kho bạc nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giai đoạn 2016 - 2017, hai đồng chí nêu trên đã vi phạm về quy trình nghiệp vụ kế toán, hình thức kiểm soát nghiệp vụ kế toán theo quy định; thiếu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm của cấp dưới, đồng ý cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên thanh toán và tạm ứng bằng tiền mặt không đúng quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước. (XEM CHI TIẾT)