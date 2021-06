Bản tin 8H: Kỷ luật nguyên huyện ủy viên cầm cố thẻ đảng của mình và vợ

TPO - Không những thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, ông Đạo còn sử dụng thẻ đảng viên của mình và của vợ đem cầm cố, thế chấp vay nợ.

Chiều 13/6, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An - cho biết, đã triển khai quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Đạo - nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Hóa nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thi hành kỷ luật ông Đạo là vì ông thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Ngoài ra, ông Đạo còn sử dụng thẻ đảng viên của mình và của vợ đem cầm cố, thế chấp vay 40 triệu đồng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo ông Minh, trước đây ông Đạo đã có sai phạm dẫn đến bị kỷ luật cảnh cáo.

Chiều 13/6, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, tại km 9+500 đường nối 2 cao tốc 5B và Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi, Hưng Yên), xe tải BKS 20C-107.xx, do anh Nguyễn Đình Q. (SN 1985 trú ở xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển, va chạm với xe con đi ngược chiều BKS 89A-104.xx. Vụ tại nạn khiến ba người trên xe ô tô, bao gồm tài xế là anh Trần Văn Đ. (SN 1990 ở Xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi), chị Lê thị N. (SN 1991 quê xã Vân Du, huyện Ân Thi) và cháu Nguyễn Hải Q. (SN 2017, con trai chị N.) tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe con bị nát đầu, biến dạng.

Ngày 13/6, Đồn BP Roòn (BCH BĐBP tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào 13h50 ngày 10/6, trong lúc tuần tra trên biển cách bờ khoảng 1,5 hải lý (thuộc đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), lực lượng chức năng của đơn vị đã phát hiện 3 người dân ở thôn 19/5 (ở xã Quảng Đông) vận chuyển trên thuyền khoảng 770kg xu kẽm. Các ngư dân Cao Văn Thịnh (56 tuổi); Đinh Ngọc Thoại (44 tuổi) và Cao Thanh Duy (21 tuổi) khai nhận, khi đang lặn bắt ốc, sò thì phát hiện số kim loại xu kẽm nên đã vớt lên để đưa đi tiêu thụ. Đồn BP Roòn đã lập biên bản vụ việc; đồng thời tiến hành xác minh, thông báo cho UBND xã Quảng Đông và Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình phối hợp phong tỏa khu vực phát hiện số hiện vật xu kẽm nói trên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, ngày 14/6 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Từ ngày 15/6 trở đi, nắng nóng bắt đầu quay lại khu vực miền Bắc và miền Trung, có nơi nắng nóng gay gắt. Nắng nóng sẽ tăng nhiệt từng ngày và kéo dài đến cuối tuần ở các khu vực trên. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần ngày có mưa nắng gián đoạn, từ chiều tối đến tối có mưa rào và dông rải rác.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, sáng 13/6, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập (TP Vinh) tiếp nhận trường hợp N.T.M. (SN 1999) có tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh). Qua lấy mẫu xét nghiệm, N.T.M. dương tính SARS-CoV-2. Được biết, M. làm nghề uốn sấy tóc. Khoảng 7h30 ngày 5/6, N.T.M. có gặp và nói chuyện với ca F0 là bệnh nhân N.C.T. ở phía trước nhà tại thôn Đại Vường (Sơn Phú, Hương Sơn). Từ ngày 5 - 13/6, N.T.M. đi làm, đi ăn, đi chơi tại tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Vinh, có lịch trình di chuyển phức tạp. Tuy nhiên, M chưa khai báo một cách trung thực. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 14/6, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có 92 ca mắc mới COVID-19. Trong số đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 91 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh: 30 ca, Bắc Giang: 23 bệnh nhân, Tiền Giang: 14 trường hợp, Hà Tĩnh: 10 ca, Bắc Ninh: 9 ca, Bình Dương: 4 bệnh nhân, Bắc Kạn: 1 trường hợp. Việt Nam có tổng cộng 8.993 ca ghi nhận trong nước và 1.637 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 7.423 ca. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 59 ca tử vong do COVID-19 trong khi số ca điều trị khỏi là 3.998 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 196.129. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/6, ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND Phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá), cho biết, vẫn chưa tìm thấy 2 bè mảng của anh Lê Đức Giang (SN 1985) và Lê Văn Dương (SN 1987, trú tại địa phương), được cho là mất liên lạc vào rạng sáng cùng ngày, khi đang trên đường về tránh bão. Được biết, tỉnh Thanh Hoá đã điều động 1 tàu công suất 2.800CV của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thị xã Nghi Sơn đã huy động 2 tàu; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều động 1 tàu và lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Theo nguyên nhân ban đầu, hai ngư dân đi đánh bắt từ trước khi có thông tin áp thấp nhiệt đới, khi đang trên đường về bờ tránh bão thì xảy ra sự cố máy móc, dẫn tới trôi dạt, mất tích trên biển. (XEM CHI TIẾT)