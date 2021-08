Bản tin 8H: Kiểm điểm Phó Chủ tịch Hội VHNT Trà Vinh đùa cợt pháp danh một ni sư

TPO - Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, bị kiểm điểm vì đùa cợt pháp danh một ni sư.

Chiều 13/8, trao đổi với báo Người lao động, ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh - cho biết, ngày 3/8, một tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Trần Dũng" có đăng nội dung đùa cợt pháp danh của ni sư Phật giáo Thích Nữ Hương Nhũ. Dưới bài đăng này cũng có nhiều bình luận khiếm nhã liên quan đến pháp danh của ni sư. Qua xác minh thì tài khoản Trần Dũng chính là ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh. Theo ông Trần Quốc Tuấn, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức cuộc họp và kiểm điểm ông Dũng. Ông Dũng đã có thư xin lỗi gửi đến ni sư, đồng thời cam kết không đăng bài với nội dung tương tự.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay (14/8) đến sáng ngày 16/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt; khu vực vùng núi có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt. Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 15/8 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm nay, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày 13/8, bà Lê Thị Phương Thảo - Chủ tịch UBND xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với ông L.X.H. (sinh năm 1978) - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên. Trước đó, khoảng 17h30 ngày 10/8, ông H. bị phát hiện đỗ xe ô tô BKS 78A-090.xx dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên đoạn qua thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến. Ông H. trình bày lý do ra đường để “đi xem đất” kèm giấy đi đường do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Phú Yên cấp. Người phụ nữ đi cùng, tên N.T.Q.N., không đưa ra được lý do chính đáng. Ông H. và bà N. sau đó bị lập biên bản vì “ra đường khi không cần thiết”.

Ngày 13/8, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) ra quyết định xử phạt N.V.H. (SN 1994), L.T.H. (SN 1996, đều trú tại huyện Đắk Song) mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi đưa tin xuyên tạc. Theo xác minh, từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2021, cả 2 người đã sử dụng các tài khoản Facebook để đăng tải thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong khu vực cách ly phong tỏa. Riêng tài khoản của L.T.H. còn đăng bài chửi bới các cán bộ nhân viên y tế với lời lẽ thô tục, thách thức rằng nếu ra khỏi khu cách ly thì sẽ cho nhà cán bộ y tế "sáng nhất vùng".

Tối 13/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 275 ca tử vong. Như vậy Việt Nam có 5.088 ca tử vong kể từ khi dịch xuất hiện tại nước ta, xếp thứ 69/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong/1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu dân có 52 người tử vong do COVID-19). TPHCM vẫn là địa phương có nhiều ca thiệt mạng nhất. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.180 ca nhiễm mới với 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca ghi nhận trong nước (1.999 ca trong cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 503 ca, trong đó TPHCM giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 255.748 ca nhiễm, đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/8, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, do tình hình dịch bệnh, quận đã Quyết định tiếp tục thực hiện cách ly y tế phường Chương Dương thêm 14 ngày, tính từ 0h ngày 14/8 đến 0h ngày 28/8. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân tại vùng cách ly không tiếp xúc với người khác không ra khỏi vùng cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp đặc biệt khác được phép. (XEM CHI TIẾT)