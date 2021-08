Bản tin 8H: Nhiều trẻ em mắc COVID-19 sau tiệc sinh nhật, chủ tịch xã bị tạm đình chỉ

TPO - Một chủ tịch xã ở tỉnh Đắk Lắk bị tạm đình chỉ công tác sau khi để xảy ra vụ nhiều trẻ em mắc COVID-19 trong tiệc sinh nhật.

Tối 10/8, ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Sáu - Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn từ 18h ngày 10/8 đến hết ngày 24/8. Nguyên nhân do ông Sáu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 không kịp thời để tụ tập đông người và chỉ đạo cách ly tại nhà không nghiêm, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk công bố chùm 16 ca bệnh tại thôn 7, xã Vụ Bổn, phần lớn là các cháu nhỏ từng tham gia tiệc sinh nhật của một gia đình trong thôn hôm 5/8.

Ngày 9/8, trên một số diễn đàn, mạng xã hội lan truyền thông tin tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện các ca mắc COVID-19. Những ca này, trước đó đã tham gia tiêm chủng cho người dân dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng với khoảng 5.000 F1. Đại diện UBND quận Đống Đa khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật; đề nghị người dân nên cảnh giác, nắm bắt thông tin chính xác từ các cơ quan chức năng; phối hợp phản ánh cho cơ quan chức năng các thông tin giả mạo.

Chiều 10/8, ông Lưu Hữu Danh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, vừa quyết định khen thưởng đột xuất 3 người của Tổ COVID-19 cộng đồng ấp Bưng Sa (xã Viên An), gồm các ông Thạch Hoàng Thê, Lâm Luộl và Triệu Lol. Trước đó, chiều ngày 7/8, Tổ COVID-19 cộng đồng ấp Bưng Sa phát hiện trên địa bàn có một xe cấp cứu tư nhân, trên xe có 10 người, gồm cả tài xế. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận thuê xe cấp cứu từ huyện Mỹ Xuyên về xã Viên An nhưng không trình bày được lý do chính đáng.

Ngày 10/8, Bộ GTVT có văn bản hồi đáp lại đề xuất dừng toàn bộ đường bay chặng TP.HCM - Hà Nội của Cục Hàng không Việt Nam. Bộ GTVT cho biết ngày 21/7, bộ đã có công văn giao Cục Hàng không chịu trách nhiệm điều phối các chuyến bay theo phương án đã báo cáo Thủ tướng. Theo đó, đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội khai thác 2 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay giữa Cần Thơ, Phú Quốc với Hà Nội sẽ được tạm dừng. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 22/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (11/8) đến sáng 12/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, khu vực vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-100mm; Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 150mm (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài đến ngày 14/8, từ ngày 15/8 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Sáng 11/8, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.802 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 4.792 ca ghi nhận trong nước (1.135 ca trong cộng đồng). Tính đến sáng ngày 11/8, Việt Nam có 232.937 ca nhiễm trong đó có 2.377 ca nhập cảnh và 230.560 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 228.990 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay tổng số ca được điều trị khỏi: 80.348 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 491 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 10/8, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang phối hợp với lực lượng y tế khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà N.T.N (quê ở Kiên Giang, tạm trú tại phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, Bình Dương). Trước đó, sáng cùng ngày, bà N. khó thở nên đã nhờ người dân gọi cho chính quyền địa phương để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 45 phút sau khi xe cấp cứu đến nơi thì bà N. đã tử vong. Trước đó, kết quả test nhanh cho thấy bà N. dương tính với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)