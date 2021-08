Bản tin 8H: Bí thư phường ở Hà Nội bị phạt vì không đeo khẩu trang

TPO - Ông Nguyễn Bách Lợi - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai, bị phạt 2 triệu đồng vì ra đường không đeo khẩu trang.

UBND phường Tân Mai, Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng với Nguyễn Bách Lợi - Bí thư Đảng ủy phường do không đeo khẩu trang nơi công cộng. Vào ngày 7/8, ông Lợi đi bộ từ trụ sở cơ quan ra chốt kiểm dịch trên địa bàn để nhận hàng hóa nhưng không đeo khẩu trang. Hành vi vi phạm này của ông Lợi bị người dân chụp hình lại và phản ánh đến lực lượng chức năng. Một lãnh đạo UBND phường Tân Mai cho biết, ông Lợi đã nộp phạt.

Ngày 9/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình đã ra quyết định phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Tú (28 tuổi, trú xã Gia Vân, huyện Gia Viễn) vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, ngày 8/8, Tú làm xét nghiệm COVID-19 tại một phòng khám tư nhân và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Nhận kết quả xong, anh này sử dụng phần mềm chỉnh sửa thành dương tính với SARS-CoV-2 rồi chụp lại và đăng lên nhiều nhóm trên mạng xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài thì từ ngày 10/8 đến sáng 12/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100-200mm/đợt, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 200mm/đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội từ ngày 10-11/8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sáng 20/8, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.149 ca nhiễm mới với 5 ca nhập cảnh và 5.144 ca ghi nhận trong nước (662 ca trong cộng đồng). Tính đến sáng ngày 10/8, Việt Nam có 224.894 ca nhiễm trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 222.527 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 220.957 ca, trong đó có 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 02/62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn. (XEM CHI TIẾT)

Tối 9/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 360 ca tử vong. Như vậy đến nay Việt Nam có 3.757 bệnh nhân COVID-19 tử vong kể từ khi dịch xuất hiện tại nước ta. Cụ thể số ca tử vong mới nhất 11 tỉnh thành gồm: TP. Hồ Chí Minh (269), Tiền Giang (39), Đồng Nai (38), Long An (3), Thành phố Cần Thơ (2), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Thành phố Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1). (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến thông tin về bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ được đăng tải và lan truyền trên mạng internet những ngày qua, chiều 09/8/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã có buổi làm việc với chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ”. Tại buổi làm việc, hai chủ tài khoản facebook này thừa nhận, do mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của “bác sĩ Khoa”, nhưng thiếu kiểm chứng nguồn tin. Chủ các tài khoản trên cũng đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi. (XEM CHI TIẾT)

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông báo tìm người có liên quan đến Công ty Viettel Post và Viettel Logistic thuộc cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Theo thông báo, trong các ngày từ 25/7 đến ngày 9/8/2021, những người có tiếp xúc với nhân viên, lái xe, người giao nhận của Công ty Viettel Post và Viettel Logistic tại Hà Nội và các tỉnh lân cận cần thực hiện ngay tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay cơ quan chức năng để được tư vấn. Chiều 9/8, Sở Y tế Hà Nội công bố các ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn, trong đó có 6 trường hợp liên quan Cty Viettel Post. (XEM CHI TIẾT)