Bản tin 8H: Khách hoảng sợ vì máy bay chuẩn bị hạ cánh lại vút lên

TPO - Khi máy bay từ Malaysia chỉ cách đường băng ở Đà Nẵng chưa đến 10 m, phi hành đoàn quyết định bay lên lại khiến hành khách hoảng sợ.

Ngày 10/6, nhiều hành khách phản ánh chuyến bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng nhưng không thể hạ cánh lần thứ nhất. Khi hạ gần đường băng, máy bay lại bất ngờ vút lên khiến hành khách hoảng sợ. Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung xác nhận chuyến bay mang số hiệu AXM648 từ Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến hạ xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng trưa cùng ngày. Nguồn tin cho hay qua xác minh sự việc, lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh (lần thứ nhất), phi hành đoàn nghi ngờ có hiện tượng gió đứt tại loa hạ cánh nên quyết định bay lên lại rồi sau đó mới hạ cánh. Đây là quyết định của tổ lái.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm kem nghệ - E100, lô sản xuất: 01; NSX: 2/8/2019; HSD: 5/2023; trên nhãn ghi: SĐK: 13/16/CBMP BN của Công ty TNHH Tân Hà Lan – Halaco (địa chỉ tại: số 8, tổ 13, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội). Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai lấy mẫu sản phẩm kem nghệ - E100 tại một quầy thuốc trên địa bàn để kiểm tra chất lượng. Kết quả mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Chiều 10/6, Ban ATGT TP.HCM tổ chức chiến dịch truyền thông kết hợp công tác cưỡng chế vi phạm với thông điệp “Đã uống rượu bia - không lái xe”. Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh văn phòng Ban ATGT TP.HCM, cho biết, hoạt động tuyên truyền bắt đầu ngày 10/6 - 15/7; cuối tháng 8, đơn vị sẽ tổ chức hội nghị sơ kết. Cũng tại cuộc họp, Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, cho biết, từ đầu năm đến nay CSGT xử phạt hơn 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, số tiền xử phạt gần 100 tỷ đồng.

Ngày 10/6, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP.HCM và lực lượng chức năng quận 10 đã tiến hành niêm phong các máy điều trị da, thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế, đồng thời yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động khám chữa bệnh của Công ty TNHH Phòng khám AZ Noskin ở Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10). Trước đó, cơ quan chức năng nhận tin báo từ Bệnh viện Nhân dân 115 về việc có một ca nhập viện cấp cứu nghi sốc phản vệ sau khi tiêm xóa sẹo khuya 9/6. Người thân cho biết, sau khi tiêm xóa sẹo lồi ở vùng gối tại cơ sở AZ Noskin, bệnh nhân chóng mặt, buồn nôn và phải nhập viện cấp cứu. Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cơ sở trên chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/6) đến sáng mai (12/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Dự báo từ đêm 12 - 15/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 961 ca nhiễm mới (tăng 162 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố, có 812 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.729.681 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.600 ca. Từ 17h30 ngày 9/6 đến 17h30 ngày 10/6 ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.540.598 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.082 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định 233/QĐ-UBQLV ngày 01/6/2022, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone. (XEM CHI TIẾT)