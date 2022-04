Bản tin 8H: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cứu sống 3 thanh niên đuối nước

TPO - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã ở Nghệ An đã cứu sống 3 thanh niên bị đuối nước trên sông Giăng.

Tối ngày 24/4, thông tin từ UBND xã Thanh Hòa (Thanh Chương - Nghệ An) cho biết, ông Nguyễn Hữu Hiền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cứu sống thành công 3 thanh niên đang bị đuối nước trên sông Giăng đoạn qua bến Bãi Trận xã Thanh Hòa. Theo đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, trong lúc lùa đàn trâu ra sông Giăng để tắm mát, ông Hiền phát hiện ra 3 thanh niên đang chới với giữa khu vực nước sâu liền lao xuống cứu. Trong số các nạn nhân có một người bị bất tỉnh, chân tay tím tái. Ông Hiền ép ngực, hô hấp nhân tạo cứu sống được người này dù chưa từng có kinh nghiệm. Được biết, ông Hiền từng có gần 20 năm làm công an xã.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (25/4) đến ngày 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc bộ, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ. Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-15 giờ.

Ngày 24/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai, sau 2 ngày phối hợp, các đơn vị liên quan đã tiến hành khai quật nhiều vị trí bên trong Xí nghiệp đèn ống ở TP Biên Hòa (thuộc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang) phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại. Số chất thải được phát hiện gồm miếng thủy tinh nhiễm chất thải nguy hại và nước thải từ quá trình xay nghiền bóng đèn thải. Kiểm tra nhanh nước thải, lực lượng chức năng xác định độ PH vượt mức cho phép. Trước đó, ngày 20/4, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang công nhân của Xí nghiệp đèn ống đang tiêu hủy các vỏ bóng đèn thải không đúng quy định.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 23/4 đến 18h ngày 24/4, thành phố ghi nhận 970 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 252 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện của Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (85); Đông Anh (72); Long Biên (62); Sóc Sơn (59); Nam Từ Liêm (59)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.541.253 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 24/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.813 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 8.812 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.553 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố, có 6.245 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.563.502 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.581 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.086.075 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 9 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.013 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/4, Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, trong số 8 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, có 2 người đã chuyển viện lên tuyến trên để điều trị, 6 người còn lại vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 24/4, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ôtô khách và xe đầu kéo làm 1 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương. Được biết, một trong hai ô tô khách là xe hợp đồng chở khách dự đám cưới. (XEM CHI TIẾT)