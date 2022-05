Bãi giữ xe vi phạm ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy

TPO - Có khoảng 140 chiếc xe máy vi phạm giao thông bị cháy khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát. Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều 22/5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã kịp thời dập tắt đám cháy tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm thuộc Công an phường Tân An. Vụ cháy xảy ra trưa cùng ngày.

Công an TP Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến hơn 140 chiếc xe máy tại bãi giữ ngoài trời bị cháy, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.