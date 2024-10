Bắc Ninh quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

TPO - Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở làng nghề.

Hệ thống chính trị vào cuộc

Những năm qua, ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề của tỉnh Bắc Ninh như sản xuất giấy ở phường Phong Khê (thành phố Bắc Giang), làng nghề Văn Môn (huyện Yên Phong) trở thành vấn đề nóng. Hiện, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp để xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở các làng nghề

Mới đây, làng nghề sản xuất giấy Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) nhận được sự quan tâm của nhiều người, bởi sự kiểm tra gắt gao, xử lý nghiêm minh của Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Bắc Ninh. Tỉnh và thành phố Bắc Ninh quyết liệt thực hiện lộ trình di dời, đóng cửa các cơ sở sản xuất giấy trong khu dân cư vào cuối năm nay.

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Bắc Ninh gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo đối với các cơ sở sản xuất giấy tại làng nghề Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), CCN Phú Lâm (Tiên Du), cô đúc nhôm Văn Môn (Yên Phong) và những làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng, nếu có vi phạm về môi trường, đất đai xây dựng nhà xưởng, xả thải trái phép, không bảo đảm an toàn về điện, xây dựng trái phép thì áp dụng biện pháp đóng cửa không cho hoạt động, tuyệt đối không có sự thỏa hiệp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về môi trường ở làng nghề. Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện việc trinh sát, xử lý nghiêm, đúng quy định nếu doanh nghiệp, hộ sản xuất có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức nhiều cuộc họp, bàn phương án giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm tại làng giấy Phong Khê vào cuối năm nay. Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh từng nhấn mạnh, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thành phố Bắc Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường phường Phong Khê, giai đoạn 2022-2030. Mục tiêu đặt ra là quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất gắn với các điều kiện về bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm.

Trên cơ sở quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt, tổ chức lập quy hoạch chi tiết chuyển đổi sang ngành nghề thương mại, dịch vụ đối với Cụm Công nghiệp Phong Khê I, Phong Khê II và khu dân cư; kiên quyết dừng hoạt động sản xuất đối với tất cả các cơ sở trong khu dân cư trước ngày 31/12; đến hết năm 2029 sẽ dừng toàn bộ hoạt động sản xuất đối với các cơ sở, doanh nghiệp trong CCN Phong Khê I, II.

Ngay từ đầu tháng 7, UBND thành phố thành Bắc Ninh lập 7 tổ công tác và 1 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy trong khu dân cư phường Phong Khê để xác lập biên bản ghi nhớ cam kết dừng sản xuất theo lộ trình.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành kết hợp tuyên truyền, vận động chủ cơ sở sản xuất dừng hoạt động theo đúng lộ trình. Phường Phong Khê cũng tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, tuyên truyền, lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp.

Đến hết tháng 8, đoàn kiểm tra của thành phố Bắc Ninh đã làm việc với 63/228 cơ sở sản xuất. Trong đó, 6 cơ sở vi phạm bị đình chỉ hoạt động; 39 cơ sở xin tự dừng hoạt động; 11 cơ sở đã dừng hoạt động (làm kho, tháo dỡ máy móc); 7 cơ sở không hợp tác.

Kiên quyết xử lý vi phạm môi trường

Mới đây, trong ngày 26 và 27/9, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Bắc Ninh tiến hành kiểm tra 20 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy tại các khu Dương Ổ, Đào Xá và Châm Khê của phường Phong Khê. Qua kiểm tra, đa số cơ sở đều vi phạm về an toàn điện và chưa xuất trình được hồ sơ thủ tục về bảo vệ môi trường.

Trong đó, 12 cơ sở tự nguyện viết đơn xin dừng hoạt động và ngừng cung cấp điện 3 pha; 5 cơ sở buộc phải cắt điện khẩn cấp do mất an toàn về điện nghiêm trọng; 1 cơ sở hoạt động trên đất sản xuất kinh doanh, đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục về an toàn điện trong 10 ngày; còn lại 2 cơ sở chưa liên lạc được và xảy ra sự cố chống đối gay gắt với ngành chức năng trong quá trình kiểm tra.

Ngày 30/9, tại Công an phường Phong Khê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chị Nguyễn Thị T (nơi ở hiện tại khu Dương Ổ, phường Phong Khê) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại thời điểm kiểm tra, chị Nguyễn Thị T có hành vi hất đổ bàn làm việc khi tổ kiểm tra đang thực hiện việc lập biên bản.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người có lời nói xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ công an và thành viên tổ công tác để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh chia sẻ với báo chí, đoàn kiểm tra của thành phố Bắc Ninh về vấn đề môi trường ở làng nghề giấy tại phường Phong Khê sẽ quyết liệt vào cuộc, xử lý dứt điểm, mạnh tay các trường hợp vi phạm, kiên quyết không nhân nhượng, không thoả hiệp, không bàn lui, chỉ bàn làm.

Ngay trong tháng 10, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tiếp 50 cơ sở, doanh nghiệp và tháng 11 sẽ kiểm tra tất cả các doanh nghiệp còn lại tại phường Phong Khê nhằm giải quyết căn bản vấn đề ô nhiễm, bảo vệ môi trường làng nghề, bảo đảm sự phát triển hài hoà, bền vững của tỉnh Bắc Ninh trong tương lai.