Baby three nghi dính 'đường lưỡi bò' bị tẩy chay, người ôm hàng lỗ nặng

TPO - Làn sóng tẩy chay baby three xuất hiện trên mạng xã hội khi đồ chơi này có nghi vấn dính “đường lưỡi bò” khiến sản lượng tiêu thụ giảm sút nghiêm trọng, không ít người kinh doanh mặt hàng này lỗ nặng.

Từ cơn sóng đến cú sụp đổ không phanh

Baby three là món đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường đồ chơi Việt vào đầu năm 2024.

Là một món đồ chơi blind box với những kiểu dáng dễ thương, vui nhộn, bắt người tiêu dùng phải xé túi mù mới biết được bên trong hộp là nhân vật nào đã kích thích nhu cầu mua hàng và dần trở thành xu hướng lớn ở giới trẻ. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 1 năm, sau khi baby three Thỏ thị trấn ver 2 dính nghi vấn có in hình “đường lưỡi bò” trên mặt hồi đầu tháng 3 nên người tiêu dùng đồng loạt kêu gọi tẩy chay sản phẩm này.

Kim Chi - một người chơi baby three, chia sẻ: “Xé túi mù là sở thích của tôi và việc sở hữu nhiều baby three là điều tôi luôn mong ước. Thế nhưng, khi có những nghi vấn liên quan đến "đường lưỡi bò" tôi không còn muốn chơi nữa, những con baby three đã mua để ở nhà cũng bỏ xó”.

Theo khảo sát, so với cách đây gần 1 năm, giá baby three đã giảm từ 2-3 lần. baby three đang đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ người tiêu dùng Việt vì liên quan đến vấn đề chủ quyền khiến người bán đồng loạt xả lỗ với giá từ 100.000 - 200.000 đồng/con, trong khi cao điểm thời gian trước, có con bán đến hơn một triệu đồng.

Người ôm hàng lỗ nặng

Do bị tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng, những người kinh doanh baby three đang phải đối mặt với tình trạng ế ẩm và thua lỗ. Họ không chỉ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa mà còn đối diện với nguy cơ phá sản do hàng tồn kho quá nhiều. Không chỉ những cửa hàng nhỏ lẻ mà ngay cả các đại lý lớn cũng không tránh khỏi tình cảnh bán không ai mua. Nhiều đại lý cho biết đã phải tìm cách "xả hàng" nhưng vẫn không ăn thua.

Một người bán baby three ở quận Gò Vấp cho biết, từ khi trên mạng xã hội có thông tin baby three dính "đường lưỡi bò" và kêu gọi tẩy chay, mỗi ngày chỉ bán được 3-5 hộp. "Có những hộp xả lỗ còn 99.000 đồng, 139.000 đồng... giảm hơn một nửa so với giá bán trước đây. Thế nhưng vẫn không ai mua dù những con baby three này không liên quan gì đến đường lưỡi bò kia", người bán hàng nói và cho hay giờ gần như xác định lỗ nặng.

Không chỉ xả lỗ ở các gian hàng mà các tiểu thương còn đăng sale trên các trang mạng xã hội và hội nhóm chơi baby three, thậm chí có những người bán với mức giá 50.000 đồng 1 hộp full box chưa khui.

Trước đó, khi có thông tin sản phẩm baby three có hình ảnh đường lưỡi bò, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phối hợp với các sàn thương mại điện tử và nắm bắt tình hình trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.