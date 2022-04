Bà trùm điều hành đường dây lô đề 90 tỷ đồng bị bắt

TPO - Hương điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề thông qua các đại lý của mình. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua tin nhắn, người thắng sẽ được trả tiền qua tài khoản ngân hàng.

Chiều 7/4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An triệt xoá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao; đồng thời bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

Đường dây này do Đào Thị Hương (SN 1972, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) cầm đầu; 10 đối tượng khác cùng quê ở huyện Diễn Châu là “đại lý” của Hương.

Trước đó, tối 3/4, gần 60 cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều mũi đồng loạt khám xét chỗ ở của 11 đối tượng nêu trên, thu giữ 15 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt, 5 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai, Hương tổ chức đường dây cho các con bạc tham gia đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay dưới hình thức ghi số lô, số đề. Đường dây này gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp.

Hằng ngày, các "đại lý" nhận tin nhắn số lô, đề của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại hoặc ứng dụng mạng xã hội zalo, viber, fakebook cho Hương.

Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hương sẽ tính toán tiền thắng thua, rồi "chốt sổ" cho các đại lý qua tin nhắn điện thoại. Những nội dung tin nhắn này sau đó sẽ được các đối tượng xoá dấu vết. Số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Đến thời điểm đường dây này bị triệt xoá, số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn 90 tỷ đồng, với lượng tiền đánh bạc mỗi ngày từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Cá biệt có ngày giao dịch lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.