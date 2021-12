Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu người dân quét mã QR code khi đến nơi công cộng

TPO - Để giảm thiểu ca mắc mới, ca nặng và tử vong, Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tổ chức giám sát chặt chẽ các ca F1, F0 điều trị, cách ly tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 10/12 đến 18h ngày 11/12/2021, tỉnh này ghi nhận 496 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 140 ca, trong đó 5 ca trong khu cách ly tập trung; 10 ca đang cách ly tại nhà; 43 ca trong khu vực phong tỏa; 82 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 108 ca, gồm 8 ca trong khu cách ly tập trung; 12 ca đang cách ly tại nhà; 88 ca ngoài cộng đồng.

Thị xã Phú Mỹ 70 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly; 47 ca đang cách ly tại nhà; 8 ca trong khu vực phong toả; 14 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 41 ca, gồm 12 ca trong khu cách ly tập trung; 1 ca đang cách ly tại nhà; 20 ca trong khu vực phong toả; 8 ca ngoài cộng đồng.

Huyện Đất Đỏ 30 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung; 8 ca đang cách ly tại nhà; 21 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 65 ca, gồm 2 ca trong khu cách ly; 63 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 42 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung; 19 ca đang cách ly tại nhà; 22 ca ngoài cộng đồng.

Để giảm thiểu ca mắc mới, ca nặng và tử vong, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch; sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tổ chức giám sát chặt chẽ các ca F1, F0 điều trị, cách ly tại nhà; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tư vấn sức khỏe tại nhà; đẩy nhanh độ bao phủ vắc xin, nhất là lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi và mũi thứ 3 nhắc lại cho các đối tượng theo quy định; bảo đảm thuốc điều trị, nâng cao năng lực y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở.

Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến khích người dân có điện thoại thông minh thực hiện việc quét mã QR code khi đến các cơ quan nhà nước, địa điểm công cộng, cơ sở sản xuất kinh doanh… Nếu người dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân có gắn chip; nếu công dân chưa đủ 14 tuổi thì sử dụng thông báo số định danh cá nhân do công an cấp xã cấp để quét mã QR code.

Bình Thuận đề nghị sớm phân bổ vắc xin

Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có thêm 317 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Đức Linh 75 ca, huyện Hàm Tân 62 ca, huyện Tuy Phong 43 ca, huyện Hàm Thuận Bắc 35 ca, thành phố Phan Thiết 32 ca, huyện Tánh Linh 28 ca, huyện Hàm Thuận Nam 25 ca, huyện Bắc Bình 10 ca ngoài cộng đồng, thị xã La Gi 7 ca.

Tính từ 27/4 đến 18h ngày 11/12/2021, tỉnh Bình Thuận đã có 21.462 ca mắc COVID-19. Trong đó, 6.627 ca đang điều trị, 14.664 ca đã xuất viện, 185 ca tử vong.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, từ tháng 11 đến nay, số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, trung bình mỗi ngày có từ 400-500 ca mắc.

“Trước tình hình này, chúng tôi chủ động vừa tiêm vắc xin, vừa khống chế lây lan, vừa điều trị nên tình hình dịch tương đối ổn định. Nhờ vậy, kinh tế xã hội có nhiều điểm sáng, thu ngân sách nhà nước vượt 35,4% so dự toán năm. Hoạt động du lịch đã dần phục hồi trở lại và đang xây dựng kế hoạch đón khách quốc tế. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo được quan tâm thực hiện tốt... “, ông Dương Văn An nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết thêm, hiện nay tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi vẫn còn thấp. Do đó, ông Dương Văn An kiến nghị Bộ Y tế xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin từ sớm, quan tâm phân bổ vắc xin cho địa phương để Bình Thuận chủ động tiêm phòng. Đồng thời, phân bổ kịp thời thuốc viên điều trị COVID-19 để địa phương điều trị hiệu quả các ca nhiễm, nhất là các ca chuyển nặng.