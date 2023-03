Ba nguyên tắc điều trị nám, ngừa sạm da

Nhiều người lo lắng, sốt ruột vì tốn nhiều tiền điều trị nám, sạm da thời gian dài nhưng không đỡ. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên xác định nguyên nhân, nắm vững 3 nguyên tắc sau để việc điều trị hiệu quả hơn.

Xác định căn nguyên gây nám, sạm

Nám da là dạng rối loạn sắc tố da phổ biến, xảy ra khi tế bào melanin tăng sinh quá mức dẫn đến sự hình thành các mảng, đốm có màu nâu nhạt hoặc nâu đậm trên các vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như môi trên, cằm, trán, sống mũi và má.

Nám da có thể xuất hiện ở cả nam và nữ. Trong đó, phụ nữ trong độ tuổi 20 – 50 thường bị nám hơn so với nam giới.

Nguyên nhân gây nám, sạm da có thể do di truyền, ngoài ra còn do ánh nắng mặt trời, sự thay đổi hormone, bệnh lý, quá trình lão hóa và sử dụng sản phẩm không phù hợp làn da.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, với nám má có yếu tố di truyền thì khó có thể thay đổi. Tuy nhiên trong các trường hợp còn lại, bạn có thể cải thiện bằng cách khắc phục các yếu tố môi trường sống, sử dụng loại thuốc và sản phẩm khác...

Đừng quên ngăn ngừa, bảo vệ, duy trì

Nhiều người chỉ tìm cách loại bỏ các vết nám, tàn nhang mà không nghĩ đến vai trò của việc bền bỉ biện pháp ngăn ngừa, bảo vệ da.

Một quy trình chăm sóc da đều đặn hàng ngày không chỉ giúp làn da ngăn ngừa tình trạng nám mà còn khiến da luôn khỏe mạnh, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Các bước chăm sóc da tối thiểu bạn không nên bỏ qua là làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng.

Vật “bất ly thân” hàng đầu được bác sĩ tư vấn để ngăn ngừa nám là dùng kem chống nắng phù hợp. Ngoài ra, việc hình thành các thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng là lời khuyên được các chuyên gia đề cập.

Theo đó, cần hạn chế ăn cay, nóng, thức ăn nhanh, đồ dầu mỡ, nướng…, cần uống đủ nước là lời khuyên hàng đầu. Hãy cố gắng bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin nhóm A, E, B, C bởi chúng rất cần thiết để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, trắng mịn và tươi tắn hơn.

Tăng cường vận động và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ngủ sớm và đủ giấc; hạn chế căng thẳng, mệt mỏi… là những việc bạn nên ghi nhớ và thực hiện để hỗ trợ trị nám, sạm, bảo vệ da.

Kiên trì, không nóng vội

Tâm lý nóng vội để lấy lại làn da trẻ trung, sạch nám thường gặp ở nhiều chị em và điều đó khiến mọi người tìm kiếm cách trị nám cấp tốc, lựa chọn sai sản phẩm an toàn, phù hợp với từng loại da. Các bác sĩ tại các bệnh viện da liễu lớn ở Trung ương, Hà Nội, TP.HCM từng tiếp nhận các bệnh nhân tốn tiền triệu để trị nám bằng rượu thuốc, cao lá trầu không, thuốc bôi corticoid, thậm chí lột tẩy da liên tục… Hậu quả là da mặt ngày càng xấu hơn, thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Điều trị nám đòi hỏi sự kiên trì và phải kết hợp điều trị và nuôi dưỡng, bảo vệ da để ngừa nám quay lại.

