‘Avatar 2’ vượt mốc 2 tỷ USD, loạt kỷ lục được xác lập

TPO - Đạo diễn James Cameron và minh tinh Zoe Saldana làm nên lịch sử trong ngành điện ảnh sau khi “Avatar 2” có doanh thu vượt mốc 2 tỷ USD.

Theo Daily Mail, Avatar: The Way Of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) đứng đầu cột mốc doanh thu phòng vé toàn cầu vào ngày 22/1. Chỉ 6 tuần sau khi phát hành, phim kiếm được 2,024 tỷ USD, trong khi ngân sách khoảng 350-460 triệu USD.

Với con số này, Avatar 2 trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 6 mọi thời đại, đồng thời giúp đạo diễn James Cameron vinh dự trở thành đạo diễn duy nhất chỉ đạo 3 tác phẩm đoạt doanh thu phòng vé 2 tỷ USD trên toàn thế giới, theo TMZ.

Hai bộ phim khác của Cameron có tên trong danh sách đáng mơ ước là Avatar (2009) - doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,923 tỷ USD trên kinh phí 237 triệu USD - và Titanic (1997), thu về 2,195 tỷ USD trên kinh phí 200 triệu USD.

Cùng với 3 bom tấn của Cameron, chỉ 3 bộ phim khác vượt qua mốc 2 tỷ USD, tất cả đều của Disney. Đứng thứ hai trong danh sách kiếm tiền nhiều nhất mọi thời đại là Avengers: Endgame (2019), với 2,798 tỷ USD trên ngân sách 356-400 triệu USD. Star Wars: The Force Awakens (2015) hiện đứng ở vị trí thứ 4 với doanh thu 2,071 tỷ USD so với ngân sách 306 triệu USD. Cuối cùng là Avengers: Infinity War (2018), chiếm vị trí thứ năm, thu về 2,052 tỷ USD với kinh phí 325-400 triệu USD.

Nhân vật truyền hình Jon Erlichman cho biết phần 1 của Avatar mất 47 ngày kể từ khi phát hành để vượt qua cột mốc 2 tỷ USD. Trong khi đó, phần mới chỉ cần 37 ngày.

Thành công của Avatar: The Way Of Water đảm bảo cho người hâm mộ rằng sẽ có nhiều phần tiếp theo. Cameron trước đó đã công bố kế hoạch cho ba phần nữa vào năm 2024, 2026 và 2028, nhưng nói thêm hai phần sau sẽ phụ thuộc vào doanh thu thương mại của phần 2.

Không chỉ đạo diễn, Avatar 2 cũng giúp Zoe Saldana (đóng vai chính Neytiri) đi vào lịch sử điện ảnh. Biểu tượng sinh năm 1978 trở thành diễn viên đầu tiên tham gia 4 bộ phim kiếm được hơn 2 tỷ USD tại phòng vé. Đó là Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Avatar và Avatar: The Way of Water.

Tú Oanh