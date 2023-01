'Avatar 2' thu 1,7 tỷ USD, cao thứ 7 lịch sử

TPO - Tính đến ngày 9/1, "Avatar: The Way of Water" cán mốc doanh thu 1,708 tỷ USD. Trước đó, sau bốn tuần công chiếu, bộ phim thu về 517 triệu USD ở Bắc Mỹ và 1,19 tỷ USD ở nước ngoài.

Ngày 9/1, Variety đưa tin Avatar 2 chính thức cán mốc doanh thu 1,708 tỷ USD trên toàn cầu, vượt qua Jurassic World với 1,67 tỷ USD để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ bảy trong lịch sử phòng vé.

Chỉ sau bốn tuần công chiếu, Avatar: The Way of Water đã thu về 517 triệu USD ở Bắc Mỹ và 1,19 tỷ USD ở nước ngoài. Tại phòng vé quốc tế, đây hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ năm, chỉ sau Avatar, Avengers: Endgame, Titanic và Avengers: Infinity War.

Dựa trên doanh thu bán vé trên toàn thế giới, Avatar: The Way of Water cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất được phát hành vào năm 2022, đồng thời là bộ phim lớn thứ hai trong thời kỳ đại dịch, sau Spider-Man: No Way Home năm 2021 với 1,91 tỷ USD. Mục tiêu tiếp theo của ê-kíp Avatar 2 là vượt qua siêu bom tấn của Marvel.

Với tốc độ này, truyền thông nhận định Avatar 2 có cơ hội vượt qua 2 tỷ USD trên toàn thế giới. Đây từng là con số khó tưởng tượng sau thời kỳ đại dịch bởi ngay cả Spider-Man: No Way Home - một cơn sốt phòng vé - cũng chưa đạt được con số này.

2 tỷ USD là mục tiêu quá lớn cho một bộ phim điện ảnh. Trước đây, có 5 bộ phim từng vượt qua mốc 2 tỷ USD là Avatar (2,9 tỷ USD), Avengers: Endgame (2,79 tỷ USD), Titanic (2,2 tỷ USD), Star Wars: The Force Awakens (2,069 tỷ USD) và Avengers: Infinity War (2,04 tỷ USD). Trong 5 bộ phim kể trên, có tới 2 bộ phim của đạo diễn James Cameron.

Sau khi mua lại 20th Century Fox vào năm 2019, Disney - công ty nắm giữ bản quyền Avatar - đã chi 350 triệu USD để làm Avatar: The Way of Water. Với sự đầu tư lớn như vậy, Avatar 2 được kỳ vọng nhiều hơn một mức doanh thu hòa vốn. Hiện tại, James Cameron đã lên kế hoạch thực hiện thêm ba phần tiếp theo.

An Vy