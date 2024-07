Áp thấp nhiệt đới diễn biến rất phức tạp

TPO - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo tiếp tục tăng cấp, mạnh lên thành bão trong hôm nay. Do tương tác với áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines nên dự báo đường đi và cường độ của bão rất phức tạp trong những ngày tới.

Vào 7h sáng nay (20/7), tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Hiện nay, ngoài khơi Philippines cũng hình thành một áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7. Theo các chuyên gia, sự tương tác giữa hai áp thấp nhiệt đới này sẽ khiến diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông rất phức tạp.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h sáng 21/7, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp10.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h ngày 22/7, tâm bão trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, hướng về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Trên đất liền, dự báo từ sáng nay đến ngày 21/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ngoài ra, sáng và đêm 20/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều tối và tối 20/7, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, từ nay đến tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-4 cơn đổ bộ vào đất liền. Con số này cao hơn một chút so với trung bình nhiều năm khi thời gian này thường có 6-7 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, 3 cơn vào đất liền nước ta.

Dự báo những tháng cuối năm, do tác động của La Nina nên tình hình mưa bão diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung. Cơ quan khí tượng nhận định, từ tháng 11/2024-1/2025, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền. Con số dự báo này cũng lớn hơn so với trung bình nhiều năm.