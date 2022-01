Áp Tết, lại lo pháo nhập lậu

TP - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề cũng là thời điểm các đối tượng đầu nậu tìm mọi cách vận chuyển pháo nổ qua biên giới để đưa vào thị trường các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Tại khu vực biên giới Lạng Sơn, ngoài việc tăng cường công tác giải tỏa ùn ứ hàng hóa, lực lượng chức năng địa phương còn phải lo ngăn chặn buôn bán, vận chuyển pháo qua biên giới Việt- Trung khi cái tết đang cận kề.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ tháng 12/2021 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn phát hiện, ngăn chặn 5 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 320 kg pháo nổ các loại. Điển hình như vụ việc ngày 17/12/2021, Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi xe trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) phát hiện 2 bao tải có chứa 83kg pháo tại khu vực đỗ xe. Trước đó, ngày 15/12, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng phát hiện trong xe container “quay đầu” có một thùng chứa 12,5 kg pháo nổ.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, do hàng ún ứ lâu ngày ở cửa khẩu của ta lẫn bãi kiểm hóa bên Trung Quốc nên không ít lái xe đường dài bị một số đối tượng xấu lôi kéo, buôn bán pháo để mang về Việt Nam tiêu thụ. Nhiều loại pháo có mẫu mã bắt mắt, được bày bán công khai ở Trung Quốc, giá rất rẻ, khi mang về thị trường nội địa Việt Nam tiêu thụ trót lọt thì có thể thu lợi cao nên nhiều người cố tình vi phạm.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, ông Lành Văn Nghệ, Trạm trưởng Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (huyện Cao Lộc) cho biết: Trong tuần cuối cùng của năm 2021, đơn vị liên tiếp phát hiện, ngăn chặn 2 vụ vận chuyển, thu giữ hơn 89 kg pháo nổ các loại.

Cùng với tuyến đầu biên giới, lực lượng ở nội địa cũng tích cực ngăn chặn các vụ vận chuyển pháo lậu. Theo báo cáo của Công an tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2021, các đơn vị nghiệp vụ công an trên địa bàn đã bắt 27 vụ, 31 đối tượng, vận chuyển 1.437 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

Nỗ lực ngăn chặn

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, để đấu tranh các hành vi sai phạm về pháo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện và thành phố tập trung tổ chức trinh sát, bám nắm địa bàn, trong đó, tập trung đấu tranh mạnh vào các đối tượng là “đầu nậu”, các đối tượng đầu cơ, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn, qua đó, xử lý nghiêm các đối tượng này. Cùng đó, xây dựng chuyên án, tập trung triệt phá những đường dây tổ chức buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố, các thành viên trực thuộc tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm là tổ chức cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, gia đình và cá nhân cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.

Ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay, các đơn vị trường học trên địa bàn đã phối hợp phát 22.000 tờ rơi, 650 áp phích và treo hơn 670 băng rôn tuyên truyền về những nội dung liên quan đến pháo, vật liệu nổ. Cùng đó, các trường học tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, do hàng ún ứ lâu ngày ở cửa khẩu của ta lẫn bãi kiểm hóa bên Trung Quốc nên không ít lái xe đường dài bị một số đối tượng xấu lôi kéo, buôn bán pháo để mang về Việt Nam tiêu thụ.