Ảnh hưởng sau lũ: Nhiều phường của quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm phải cấp nước theo giờ

TPO - Do ảnh hưởng của lũ lụt, nguồn nước thô cấp cho các nhà máy nước đang suy giảm dẫn đến sản lượng cấp nước trên địa bàn. Do đó, nhiều phường trên địa bàn quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm sẽ cấp nước theo giờ từ hôm nay.

Ngày 13/9, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy (Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội) ban hành thông báo điều tiết cấp nước theo khu vực.

Thông báo nêu: Do ảnh hưởng của lũ lụt, nguồn nước thô cấp cho các nhà máy nước đang suy giảm dẫn đến sản lượng cấp nước trên địa bàn thiếu khoảng 15.000m3/ngày, đêm.

Để đảm bảo cấp nước trên địa bàn 2 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, sau 9h ngày 13/9, đơn vị cấp nước sẽ thực hiện cấp nước theo giờ. Cụ thể:

Từ 6h-16h: 8 phường thuộc quận Cầu Giấy và các phường Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Đông Ngạc, Thụy Phương, Liên Mạc, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Từ 16h-6h: Các phường Thượng Cát, Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện đơn vị cấp nước cho biết, do bùn thượng do đổ về nhiều dẫn đến nhà máy nước Bắc Thăng Long phải điều chỉnh để đảm bảo chất lượng nước phát ra mạng lưới. Bên cạnh đó, kênh thủy lợi cấp nước cho nhà máy mới dưới báo động 2, do đó việc mở cửa lấy nước đang hạn chế tránh bùn vào.

Hiện nay lượng nước nhà máy đang là 150.000m3/ngày, đêm nay chỉ còn 120-130.000m3. Do đó trong thời gian này, Xí nghiệp cấp nước sạch Cầu Giấy đề nghị nhân dân sử dụng nước tiết kiệm và chia sẻ khó khăn với đơn vị cấp nước. "Đơn vị đang cố gắng hết sức để khắc phục và ổn định cấp nước. Dự kiến nước sẽ được cấp bình thường từ Chủ nhật (15/9)", vị đại diện nói.