Ảnh đế Yoo Ah In cầu xin tòa án

TPO - Trong phiên tòa ngày 24/12, nam diễn viên Yoo Ah In bày tỏ sự hối hận vì sử dụng ma túy, đồng thời cầu xin cơ hội giảm án tù.

Ngày 24/12, Tòa hình sự số 5 thuộc Tòa án cấp cao Seoul (Hàn Quốc), với chủ tọa là các thẩm phán Kwon Soon Hyeong, Ahn Seung Hoon và Shim Seung Woo, đã mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của Yoo Ah In (tên thật là Uhm Hong Sik, 38 tuổi) về cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy (chất hướng thần).

Theo Naver, nam diễn viên Hellbound bước vào phòng xử án với bộ đồng phục tù nhân màu bạc hà.

Sau khi thẩm vấn nhân chứng, đại diện cơ quan công tố tuyên bố giữ nguyên bản án gốc trong phiên tòa đầu tiên và yêu cầu mức án 4 năm tù giam. Công tố viên cũng yêu cầu nộp phạt 2 triệu won (1.370 USD) và khoản phạt bổ sung 1,54 triệu won (1.055 USD).

Trong lời phát biểu kết thúc, ảnh đế sinh năm 1986 gửi lời xin lỗi những người bị tổn thương và thất vọng vì hành động phạm pháp của anh.

“Tôi đã gây ra tổn thương không thể khắc phục được cho cha mẹ tôi, đồng nghiệp, những người ủng hộ và người hâm mộ dành cho tôi sự tin tưởng vô hạn. Đó là sự phản bội và tội ác. Tôi vô cùng hối hận về điều đó. Tôi biết ơn vì khoảng thời gian suy ngẫm này và cam kết cải tạo cũng như tìm lại chính mình. Tôi lập lời thế này với quyết tâm vững chắc trước những người đang theo dõi lời nói của tôi ở đây và công chúng. Tôi xin thề trước tòa án thiêng liêng này.

Dù ở đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ quên đi mức độ nghiêm trọng của tội ác mình gây ra và không từ bỏ lương tâm với nhận thức đúng đắn. Tôi chân thành mong muốn có cơ hội thể hiện ý chí kiên định để đóng góp cho xã hội thông qua học tập và cuộc sống. Tôi sẽ đối mặt với thế giới bằng sự trưởng thành và khỏe mạnh hơn”, Yoo Ah In kết thúc bằng cái cúi đầu.

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 vì sử dụng các chất như propofol và ketamine tổng cộng 181 lần trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngôi sao điện ảnh còn nhận đơn thuốc an thần bất hợp pháp dưới tên người khác 44 lần. Anh cũng bị cáo buộc hút cần sa tại Mỹ với 4 đồng phạm, còn dụ dỗ YouTuber Kim chứng kiến và tham gia vào hành vi này.

Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 9, bên công tố yêu cầu mức án 4 năm tù, tuy nhiên thẩm phán chỉ kết án Yoo Ah In một năm tù giam và phạt tiền 2 triệu won về tội hút cần sa, thường xuyên sử dụng ma túy y tế và thường xuyên mua thuốc bất hợp pháp dưới danh nghĩa người khác.

Đối với 2 tội danh khác mà bên công tố đưa ra là dụ dỗ sử dụng cần sa và xúi giục tiêu hủy bằng chứng, tòa án thấy không đủ bằng chứng nên tuyên nam diễn viên trắng án về những tội danh đó.

Cơ quan công tố sau đó đệ đơn kháng cáo, yêu cầu mức án nặng hơn. Phía Yoo Ah In cũng đệ đơn kháng cáo quyết định của phiên tòa đầu tiên, xin giảm nhẹ hình phạt.

“Anh ấy không có ý vi phạm pháp luật hoặc quy định, nhưng đã nghiện thuốc an thần do hoàn cảnh khó khăn về thể chất và tinh thần”, luật sư của Yoo Ah In lập luận, còn đề cập đến việc anh mất cha vào tháng 8.

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18/2/2025.