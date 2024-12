Bộ phim Giáng sinh bị nguyền rủa

TPO - “How the Grinch Stole Christmas” là một trong những tác phẩm điện ảnh về chủ đề Giáng sinh kinh điển, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi năm. Bất chấp danh tiếng đó, phim gắn liền với cụm từ “bị nguyền rủa” vì dàn diễn viên gặp nhiều vấn đề không hay khác nhau.

How the Grinch Stole Christmaslà bộ phim hài, kỳ ảo về Giáng sinh của Mỹ, phát hành vào năm 2000 do Ron Howard đạo diễn. Phim được chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi cùng tên năm 1957 của Dr. Seuss.

Nội dung chính xoay quanh Grinch, ẩn sĩ màu xanh lá có tính cách cáu kỉnh, sống trên núi Crumpit. Vì ghét Giáng sinh và những cư dân vui vẻ của ngôi làng Whoville, Grinch lên kế hoạch phá hoại lễ hội.

Bất chấp đánh giá trái chiều của giới chuyên môn, How the Grinch Stole Christmas thắng lớn ở phòng vé, với 4 tuần dẫn đầu về doanh thu tại thị trường Mỹ. Phim thu về tổng cộng 346,5 triệu USD trên toàn thế giới, với kinh phí bỏ ra là 123 triệu USD.

Nhờ đó, How the Grinch Stole Christmas trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất ở Mỹ và thứ 6 thế giới trong năm 2000. Nó cũng là bộ phim lễ hội có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại, sau Home Alone (1990) và phiên bản hoạt hình The Grinch (2018).

Ngoài ra, How the Grinch Stole Christmas còn chiến thắng ở hạng mục Trang điểm và làm tóc xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 73, cũng như được đề cử ở hai hạng mục khác.

Phim được xếp vào hàng tác phẩm kinh điển về chủ đề Giáng sinh, thu hút hàng triệu lượt xem lại mỗi năm.

Tuy nhiên, How the Grinch Stole Christmas còn được biết đến là bộ phim bị nguyền rủa khi dàn diễn viên chính gặp nhiều vấn đề không hay khác nhau.

Jim Carrey

Trước khi đảm nhận vai Grinch trưởng thành, Jim Carrey đã là ngôi sao ở Hollywood. Dẫu vậy, vai diễn này giúp tài tử sinh năm 1962 củng cố thêm danh tiếng trong ngành và tình yêu của khán giả.

Màn thể hiện trong How the Grinch Stole Christmas mang về cho Jim đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Phim ca nhạc hoặc hài kịch tại Quả cầu Vàng 2001.

Sau bộ phim, sự nghiệp của Jim Carrey ngày càng thăng hoa, góp mặt trong nhiều tác phẩm như Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), A Christmas Carol (2009), Mr. Popper's Penguins (2011)... Anh là diễn viên đầu tiên nhận được mức lương 20 triệu USD/phim.

Tuy nhiên, khủng hoảng ập đến sau khi bạn gái cũ của Jim, chuyên gia trang điểm người Ireland Cathriona White, tự tử ở tuổi 30 bằng cách dùng thuốc theo toa quá liều vào năm 2015.

Nhận tin dữ, Jim bay đến Cappawhite, County Tipperary, Ireland, dự đám tang. Anh còn có mặt trong đội ngũ bê quan tài cho bạn gái cũ.

Điều không ngờ là năm 2016, mẹ và chồng của Cathriona White đệ đơn kiện Jim Carrey, với cáo buộc gây ra đau khổ về mặt tinh thần cho chuyên gia trang điểm quá cố, dẫn đến tự tử.

Luật sư nguyên đơn cung cấp bản ghi chú trên iPad do Cathriona White viết vào khoảng 2 năm trước khi qua đời. Nội dung tâm thư tiết lộ White phải chịu đựng nhiều đau khổ đến mức suy sụp trong suốt thời gian yêu Jim. Nam diễn viên bị cáo buộc kéo bạn gái cũ vào cuộc sống trụy lạc với tình dục và ma túy. Đến khi White bị lây bệnh herpes sinh dục, Jim được cho là bỏ rơi cô phũ phàng.

Người chồng còn tố thuốc mà White dùng để tự tử là do Jim dùng tên giả mua và cung cấp cho bạn gái cũ.

Đáp lại hành động pháp lý của gia đình bạn gái cũ, Jim Carrey đệ đơn kiện ngược. Anh tuyên bố đã trả cho tình cũ một khoản tiền (không tiết lộ con số cụ thể) vào năm 2013 để giải quyết khiếu nại về bệnh lây truyền qua đường tình dục của cô. Jim chỉ trích gia đình White lật lọng và yêu cầu trả lại cho anh gấp 3 lần số tiền đã đưa ban đầu.

Nam diễn viên cũng cho biết White đã tống tiền anh bằng cách đe dọa công khai việc anh lây bệnh cho cô (theo Jim, đây là cáo buộc sai sự thật).

Về sau, Jim Carrey được minh oan. Luật sư của anh phát hiện White chỉnh sửa phiếu xét nghiệm bệnh tình dục của một người bạn thành của mình để chứng minh cô sạch sẽ trước khi bắt đầu mối quan hệ với nam diễn viên.

Sau ồn ào, Jim Carrey tạm rút khỏi ánh đèn sân khấu trong 4 năm. Đến năm 2020, tài tử gốc Canada trở lại với Sonic The Hedgehog và duy trì hoạt động cho đến nay dù không nổi tiếng như xưa nữa.

Joshua Ryan Evans

Trong dàn diễn viên, Joshua Ryan Evans có số phận bất hạnh nhất vì qua đời do bệnh tật khi tuổi đời còn trẻ.

Joshua Ryan Evans thủ vai Grinch lúc 8 tuổi. Điều khiến khán giả ngạc nhiên là bất chấp ngoại hình thấp bé, anh sắp đủ tuổi trưởng thành vào thời điểm đóng phim. Joshua mắc phải bệnh hiếm gặp gọi là chứng loạn sản sụn (một dạng bệnh lùn do rối loạn xương di truyền).

CBS đưa tin Joshua qua đời trong lúc phẫu thuật tại bệnh viện ở San Diego (California) vào tháng 7/2002, hưởng dương 20 tuổi. Trước đó, anh nhập viện để điều trị bệnh tim bẩm sinh.

Điều trùng hợp là vào ngày nam diễn viên bạc mệnh ra đi, nhân vật Timmy the Living Doll do anh đảm nhận trong phim truyền hình Passions cũng qua đời trong tập phát sóng đêm đó, mặc dù cảnh quay được ghi hình khoảng 1 tháng trước đó.

“Anh ấy là đứa trẻ của giới showbiz. Thế giới giải trí là điều anh ấy yêu thích hơn bất cứ thứ gì. Ra đi cùng ngày nhân vật của anh ấy qua đời trên sóng truyền hình là truyền kỳ. Họ đã đưa tin về điều đó. Anh ấy tạo tiếng vang lớn khi rời xa thế giới”, Juliet Mills, bạn diễn trong Passions, nói với Soap Opera Digest.

Taylor Momsen

Taylor Momsen đóng vai Cindy Lou Who, cô bé làm thay đổi định kiến của Grinch về con người và Giáng sinh, trong How the Grinch Stole Christmas. Đây là vai diễn đầu tay của Taylor, đồng thời cũng là vai diễn đột phá giúp người đẹp sinh năm 1993 thuận lợi bước chân vào thế giới giải trí.

Sau Cindy Lou Who, Taylor vai Gretel trong Hansel and Gretel và Alexandra, con gái của Tổng thống, trong Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams.

Cô là một trong ba ứng cử viên hàng đầu cho vai Hannah Montana trong bộ series phim truyền hình cùng tên của Disney. Tuy nhiên, nhân vật này cuối cùng thuộc về Miley Cyrus.

Kể từ năm 2007, danh tiếng Taylor tăng vọt khi đảm nhận vai nữ sinh tuổi teen thượng lưu Jenny Humphrey trong bộ phim Gossip Girl. Cô rời đoàn phim sau khi hoàn thành mùa thứ tư vào năm 2011. Người đẹp tuyên bố trên tạp chí Elle nghỉ diễn để tập trung vào đam mê âm nhạc.

Taylor Momsen hiện là ca sĩ chính của ban nhạc rock Mỹ Pretty Reckless mà cô gắn bó từ năm 2009.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Metro (Anh) vào năm 2021, Taylor cho biết từng rơi vào “hố sâu tăm tối của chứng trầm cảm và lạm dụng chất gây nghiện” sau cái chết của 2 người bạn vào năm 2017 và 2018.

Cú sốc đầu tiên là tin tức ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar của ban nhạc Soundgarden, Chris Cornell, tự tử ở tuổi 52 vào ngày 18/5/2917.

Vào thời điểm đó, Pretty Reckless đang lưu diễn cùng Soundgarden. Đối với Taylor, Soundgarden là một trong những ban nhạc cô yêu thích nhất trên thế giới và mất đi Chris khiến cô như bị tàn phá.

“Nó đè bẹp tôi theo cách mà tôi không thể giải thích được và tôi không chuẩn bị cho điều đó với tư cách là một con người. Tôi không ở trong trạng thái tinh thần tốt để xuất hiện trước công chúng. Tôi hủy chuyến lưu diễn rồi về nhà. Tôi cần cố gắng xử lý những gì đã xảy ra và sắp xếp lại mọi thứ”, cựu diễn viên chia sẻ.

Khi mới bắt đầu cảm thấy khỏe hơn một chút và sáng tác trở lại, nữ rocker lại nhận tin dữ: Kato Khandwala, nhà sản xuất thu âm cho ban nhạc của cô, qua đời trong một vụ tai nạn xe máy vào ngày 25/4/2018.

Taylor gọi Kato là thành viên thứ 5 của ban nhạc. Sự ra đi của người bạn tâm giao giống như “đòn kết liễu” đối với cô.

Nỗi đau kéo đến liên tiếp khiến nữ ca sĩ suy sụp và rơi vào giai đoạn đen tối nhất cuộc đời.

Sử dụng âm nhạc để chữa lành, Taylor hiện tại đã phục hồi. Cô thường xuyên chia sẻ lên Instagram ảnh biểu diễn tại các địa điểm trên khắp thế giới. Ngoài ra, cô dành thời gian cho bạn bè, đến phòng tập thể dục và nghỉ ngơi.

Jeffrey Tambor

Jeffrey Tambor, vào vai Thị trưởng Augustus - kẻ bắt nạt Grinch thời thơ ấu. Thời điểm gia nhập đoàn phim, ông nổi tiếng là diễn viên huyền thoại trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Tuy nhiên, kể từ khi đóng How the Grinch Stole Christmas, ngôi sao gạo cội sinh năm 1944 gây nhiều tranh cãi vì vướng loạt cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục. Đỉnh điểm, ông bị đuổi khỏi bộ phim truyền hình ăn khách Transparent của Amazon vào năm 2018.

Người đầu tiên tố cáo Jeffrey Tambor là cựu trợ lý cá nhân của ông, Van Barnes, một phụ nữ chuyển giới.

Trong bài đăng ủng hộ phong trào #MeToo vào tháng 10/2017, Barnes cho biết Tambor từng khoe khoang về việc nhìn thấy cô ngủ khỏa thân. Ông còn được cho là gạ gẫm nữ trợ lý ngủ với mình nếu muốn được trả mức lương xứng đáng với ngành công nghiệp Hollywood.

Barnes còn nhấn mạnh bị ông chủ động chạm vòng ba, bắt nghe phim khiêu dâm của ông và than phiền về việc cô không chăm sóc ông về mặt tình dục.

Theo Barnes, cô đã báo cáo hành vi của Tambor với nhóm quản lý cá nhân của ông nhưng không có kết quả. Cuối cùng, cô nghỉ việc vào tháng 1/2017.

Nữ diễn viên Trace Lysette, một phụ nữ chuyển giới khác, đảm nhận vai vũ nữ thoát y Shea trong Transparent, cũng lên tiếng tố cáo Jeffrey Tambor sau đó. Cô khẳng định bị ngôi sao hạng A động chạm trên phim trường và tại các sự kiện thảm đỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Lysette tuyên bố khi đang quay tập thứ ba của phần 2, Tambor nhìn cô mặc quần pyjama ngắn và nói: “Trace, anh muốn tấn công em về mặt tình dục”. Sau đó, Tambor được cho là thực hiện những động tác khiêu khích trên cơ thể bạn diễn.

Nữ diễn viên Alexandra Billings chứng kiến toàn bộ sự việc và xác nhận lời kể của Lysette.

Trước lời buộc tội, Amazon tiến hành cuộc điều tra nội bộ vào tháng 11/2017. Vào giữa tháng 2/2018, Tambor bị sa thải.

Vào thời điểm đó, Tambor cho biết thấy thất vọng về kết quả điều tra, còn chỉ trích đạo diễn Joey Soloway thiên vị.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Hollywood Reporter vào tháng 5/2018, ngôi sao thắng giải Emmy thừa nhận gặp khó khăn trong việc kiểm soát tính khí nóng nảy, đôi khi hành động hung hăng và thiếu tế nhị với dàn diễn viên và đoàn làm phim. Tuy nhiên, ông phủ nhận có hành vi quấy rối tình dục cựu trợ lý và bạn diễn.

Không lâu sau, Barnes lên án tác giả bài báo tiếp tay cho Tambor để giúp ông này khôi phục hình ảnh trước công chúng. Cựu trợ lý tuyên bố nắm giữ các ghi chú đánh máy và tên các nạn nhân khác của Tambor đã liên lạc riêng với cô, nhưng không công khai chi tiết.