An toàn không áp lực cho thí sinh

TP - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường lưu ý học sinh có mặt tại điểm thi trước ngày để nắm rõ địa điểm để tránh trường hợp nhầm điểm thi trong kì thi tuyển sinh lớp 10 sắp diễn ra. Hà Nội đang làm mọi việc để có một kỳ thi không áp lực, an toàn.

Khắc phục lỗi đề in mờ

Ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng Phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) nói rằng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra 2 ngày từ 7-8/6 tuy nhiên từ chiều 6/6, thí sinh có buổi đến điểm thi để nhận phòng thi, nghe quy chế thi, sửa chữa thông tin sai sót nếu có.

Trong buổi hướng dẫn công tác coi thi đối với 201 trưởng điểm thi hôm qua (4/6), Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT có sự cạnh tranh rất lớn, có nguy cơ thí sinh, phụ huynh, thậm chí cả giáo viên sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi. Do đó, Hà Nội áp quy định chặt chẽ trong tất cả các khâu tổ chức kì thi như: ra đề, in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Theo ông Bình, đối với giáo viên, khi vào khu vực thi phải gửi toàn bộ thiết bị điện thoại, điện tử có chức năng thu phát thông tin. Điểm thi bố trí nơi lưu trữ và trả lại cho cán bộ, giáo viên khi kết thúc ngày thi. Các điểm thi bố trí phòng thi dự phòng ở tầng 1, gần phòng y tế để trường hợp có thí sinh không may có vấn đề sức khoẻ phải thi ở phòng này. Quy định thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi, khu vực thi khi hết 2/3 thời gian làm bài môn tự luận và hết hoàn toàn thời gian đối với môn trắc nghiệm cũng được quán triệt tới các điểm thi. Thí sinh rời phòng thi sớm đối với môn thi tự luận sẽ được thu hết giấy nháp, đề thi, bài thi nhằm hạn chế nguy cơ lộ, lọt đề thi ra ngoài.

Điểm mới của đề thi năm nay là ngoài túi đề thi, mỗi điểm thi còn có thêm túi đựng đề thi bản chính thức được niêm phong cẩn thận. Túi này chỉ được bóc ra sau 5 phút, kể từ khi tính thời gian làm bài và trong trường hợp thí sinh có thắc mắc về đề thi để đối chiếu. Sở dĩ, Hà Nội bổ sung túi đề thi chính thức này nhằm khắc phục tình trạng lỗi đề như đề mờ, mất nét khiến thí sinh băn khoăn, hiểu nhầm như kỳ thi năm ngoái. Quy chế thi quy định sau khi phát đề, trong vòng 5 phút thí sinh kiểm tra kỹ đề thi, nếu phát hiện đề rách, mờ, lỗi phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi xử lý. Sau 5 phút, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Cán bộ coi thi cũng được quán triệt nội dung nhắc nhở thí sinh kiểm tra kỹ đề thi trước khi làm bài.

Kì thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Hà Nội điều động khoảng 15.500 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi; 2.100 giáo viên chấm thi; 1.000 chiến sĩ công an hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi. Với số lượng thí sinh dự thi hằng năm lớn, tại kỳ thi năm ngoái, riêng lượng giấy để in sao đề thi, giấy nháp hết 16,5 tấn”. Ông Trần Thế Cương

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết vẫn còn một số điểm thi chưa có máy phát điện dự phòng, chưa thay thế bóng điện hỏng, quạt hỏng. Một số nơi đang sửa chữa phòng học, có nơi cơ sở vật chất không đáp ứng với quy định nơi gửi vật dụng của thí sinh cách xa phòng thi tối thiểu 25 mét hoặc phòng thi quá gần với nhà dân.

Không tạo áp lực, căng thẳng

Đại diện Công an thành phố Hà Nội nhận định thí sinh có thể sử dụng những thiết bị ngày càng tinh vi như tai nghe siêu nhỏ liên kết với một thiết bị có gắn sim điện thoại hỗ trợ cuộc gọi. Hay thiết bị được thiết kế ngụy trang dưới nhiều dạng vật dụng gồm: thẻ ATM, kính mắt, bút viết, đồng hồ thông minh, cúc áo, vòng đeo tay… Ngoài ra, những người tham gia tổ chức thi cũng cần lưu ý trường hợp thi hộ, thi kèm, đánh dấu bài thi để nêu cao tinh thần cảnh giác. Với kỳ thi này, Công an thành phố huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ Hà Nội yêu cầu phải tổ chức thi đúng quy chế, an toàn và không tạo không khí căng thẳng, áp lực cho thí sinh. Các trưởng điểm thi kiểm tra lại hệ thống cây xanh, đường điện, tránh nguy cơ mất an toàn đồng thời có phương án ứng phó nếu thời tiết nắng cực đoan, mưa ngập lụt hay điểm thi gần nhau gây tắc đường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội quán triệt cán bộ coi thi không chủ quan, lơ là cũng như không tự ý xử lí các tình huống bất thường. Nhắc lại tình huống lỗi trong kì thi năm ngoái tại một điểm thi, có điểm thi trống đánh và loa thông báo vênh nhau 5 phút khiến Sở phải yêu cầu bù giờ cho thí sinh để quán triệt năm nay các trưởng điểm chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không để xảy ra các tình huống tương tự.