An toàn điện trong trường hợp động đất - Cẩm nang bảo vệ gia đình và tài sản

Động đất là một trong những thảm họa thiên nhiên có thể gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Không chỉ ảnh hưởng đến công trình xây dựng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ, rò rỉ điện do hệ thống dây điện bị hư hỏng. Do đó, hiểu biết và áp dụng các biện pháp an toàn điện trong và sau động đất là vô cùng cần thiết để bảo vệ tính mạng, gia đình và tài sản.

Nguy cơ về điện khi xảy ra động đất Khi động đất xảy ra, hệ thống điện trong nhà và lưới điện bên ngoài có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ra nhiều mối nguy hiểm. Các rủi ro phổ biến gồm chập cháy do dây điện bị đứt, thiết bị điện bị đổ vỡ dẫn đến rò rỉ điện, hoặc hệ thống điện quá tải khi nguồn điện được khôi phục đột ngột. - Dây điện bị đứt hoặc rơi xuống: Khi các rung lắc mạnh làm đổ cột điện, đứt dây điện trên cao hoặc dây điện trong nhà bị kéo căng, rơi xuống sàn nhà, khu vực sinh hoạt… Điều này có thể gây nguy hiểm nếu có người vô tình chạm vào hoặc nếu dây tiếp xúc với vật dễ cháy. - Chập cháy điện do va chạm mạnh: Động đất có thể làm lỏng kết nối tại các ổ cắm điện, công tắc, hộp điện, dẫn đến chập điện, phát sinh tia lửa gây cháy nổ. - Thiết bị điện bị rơi, đổ gây rò rỉ điện: Máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… có thể bị dịch chuyển, đổ nghiêng, gây hư hỏng dây cắm và rò rỉ điện. - Mất điện đột ngột: Lưới điện có thể bị ngắt đột ngột trong trận động đất, dẫn đến gián đoạn sinh hoạt và tiềm ẩn rủi ro khi sử dụng điện trở lại. Những sự cố này không chỉ đe dọa tính mạng con người mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại lớn về tài sản và môi trường. Do đó, nếu hệ thống điện không được lắp đặt đúng tiêu chuẩn hoặc sử dụng dây cáp kém chất lượng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Giải pháp an toàn điện trước, trong và sau động đất Các chuyên gia khuyến nghị người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống điện định kỳ, lắp đặt thiết bị bảo vệ, và chọn dây cáp điện đạt tiêu chuẩn chất lượng để giảm thiểu rủi ro. ✅ Kiểm tra hệ thống điện định kỳ: Đảm bảo hệ thống điện trong nhà luôn trong tình trạng tốt, không có dây điện bị rạn nứt, lỏng lẻo hoặc bị ăn mòn. ✅ Lắp đặt thiết bị bảo vệ điện: Sử dụng cầu dao tự động, aptomat chống giật để ngăn chặn nguy cơ chập cháy do dòng điện quá tải hoặc rò rỉ điện. ✅ Định vị cầu dao điện chính: Mỗi thành viên trong gia đình nên biết vị trí của cầu dao điện tổng để có thể ngắt điện nhanh chóng khi cần thiết. ✅ Cố định thiết bị điện: Sử dụng dây buộc hoặc giá đỡ để cố định các thiết bị điện nặng như tủ lạnh, TV, lò vi sóng, máy giặt… tránh bị đổ trong trận động đất. ✅ Chọn dây cáp điện chất lượng cao: Việc sử dụng dây cáp điện đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ giúp hạn chế tối đa rủi ro khi xảy ra sự cố. Những lưu ý khi động đất xảy ra: ⛔ Không chạm vào ổ điện, dây điện, thiết bị điện: Đặc biệt là khi thấy dây điện bị rơi xuống hoặc có tia lửa điện. ⛔ Ngắt điện ngay khi có thể: Nếu tình huống cho phép và không nguy hiểm, hãy nhanh chóng ngắt cầu dao điện tổng để giảm nguy cơ chập cháy. ⛔ Tránh xa khu vực có dây điện rơi xuống: Nếu đang ở ngoài trời, tránh xa các cột điện, đường dây điện bị đứt và không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm. ⛔ Không sử dụng thang máy: Nếu có mất điện đột ngột, việc kẹt trong thang máy có thể gây nguy hiểm. Những việc cần thực hiện sau khi xảy ra động đất: ✅ Kiểm tra lại hệ thống điện: Trước khi bật lại nguồn điện, hãy kiểm tra xem có dấu hiệu chập cháy, dây điện đứt hay không. Nếu có, không tự ý sửa chữa mà cần nhờ đến thợ điện chuyên nghiệp. ✅ Không bật thiết bị điện ngay lập tức: Các thiết bị điện có thể bị ảnh hưởng sau động đất, hãy kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. ✅ Báo ngay cho công ty điện lực nếu phát hiện sự cố: Nếu thấy dây điện đứt, cột điện nghiêng đổ hoặc bất kỳ nguy cơ nào liên quan đến điện, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý an toàn. ✅ Dùng dây cáp điện đạt chuẩn để hạn chế nguy cơ chập cháy: Đây là một trong những cách hiệu quả để giảm rủi ro về điện sau động đất. Giải pháp an toàn điện bền vững, bảo vệ môi trường Trong bối cảnh ngày càng nhiều thiên tai, một hệ thống điện an toàn không chỉ phụ thuộc vào thiết kế mà còn liên quan đến chất lượng dây cáp điện, việc sử dụng dây cáp điện đạt tiêu chuẩn an toàn là giải pháp quan trọng để bảo vệ gia đình và cộng đồng. Đặc biệt là trong trường hợp động đất, việc sử dụng dây cáp điện kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ chập cháy, Việc đầu tư kỹ lưỡng vào hệ thống dây cáp điện ngay từ đầu là một yếu tố quan trọng giúp bảo vệ gia đình, doanh nghiệp khỏi những sự cố điện nguy hiểm. Khi chọn lựa dây cáp điện, hãy ưu tiên chất lượng và độ an toàn, vì đây là yếu tố quyết định đến sự bền vững của hệ thống điện trong mọi điều kiện, kể cả khi có động đất xảy ra. Đồng thời, hãy lựa chọn dây cáp điện sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, giúp đảm bảo cuộc sống an toàn và góp phần giảm thiểu rủi ro từ thiên tai. Hãy chủ động bảo vệ gia đình và cộng đồng ngay từ hôm nay với hệ thống điện an toàn, bền vững cùng dây cáp điện CADIVI! P.V