An Giang khen thưởng lực lượng phá nhanh vụ án giết lái xe ôm gần biên giới

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng quyết định tặng Bằng khen đột xuất cho 6 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết tài xế xe ôm gần khu vực biên giới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tặng Bằng khen đột xuất cho 6 tập thể, 2 cá nhân khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra ngày 27/9, tại khu vực biên giới thuộc xã Khánh An.

Các tổ chức, cá nhân được khen thưởng gồm: Tổ Công tác Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang; Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang; Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang); Công an xã Quốc Thái (huyện An Phú); Công an xã Khánh An (huyện An Phú); Trung tá Nguyễn Giang Thuyền - Trưởng Công an xã Quốc Thái và ông Nguyễn Duy Thuấn - Kiểm sát viên Phòng 2, Viện KKS tỉnh An Giang. Kèm đó là 75 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân trên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã thưởng nóng 80 triệu đồng cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, xảy ra tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Dịp này, Công an tỉnh An Giang công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và Phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; thưởng 10 triệu đồng cho Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ hơn 130 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác; đấu tranh, bắt giữ 15 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 17 khẩu súng, 130 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Trước đó, ngày 28/9, Công an huyện An Phú nhận được thông tin người dân phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Th. (51 tuổi, trú huyện An Phú, An Giang) trên Quốc lộ 91C (đường dẫn cầu Long Bình), đoạn thuộc xã Khánh An, huyện An Phú. Đoạn đường này khá vắng, không có đèn đường, gần khu vực biên giới. Thi thể ông Th. có nhiều vết đâm, thời điểm bị sát hại khoảng 21h30 ngày 27/9.

Tối 28/9, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Hồ Minh Thuận. Tại cơ quan Công an, Thuận đã thừa nhận là người ra tay sát hại ông Th., do thiếu tiền nên có ý định đi cướp của xe ôm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Minh Thuận để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.