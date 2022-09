Ấm áp nghĩa tình nơi biên giới

TP - Những trảng măng vàng óng, ngai ngái lẫn mùi khói cùng tiếng cười nói vang lên ở những bản làng nơi biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) mang đến những cảm nhận về đổi thay, bình yên.

Nhiều công trình được xây dựng

Đường đi từ bản Na Hin, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) đến bản Bó, cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) còn nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, chúng tôi được trò chuyện với ông Sẻng Phon - Trưởng bản Bó, cụm Mường Cáng.

Ông Sẻng Phon cho biết, bản Bó có 30 hộ, 286 khẩu, đa số là hộ nghèo. Người dân chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi trâu bò. Khó khăn lớn nhất hiện nay của bản là đường giao thông. Bản Bó cách trung tâm cụm Mường Cáng 12 km, cách trung tâm huyện Viêng Xay 32 km. Học sinh cấp 1 học tại bản, còn cấp 2 và cấp 3 phải đi học ở trung tâm cụm Mường Cáng và cụm Na Khào. Nhiều hoạt động giao thương buôn bán, khám chữa bệnh của người dân bản Bó qua huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bằng lối mở Cang.

Trong niềm vui cùng với sự biết ơn, Trưởng bản Sẻng Phon giới thiệu nhà làm việc của Công an cụm Mường Cáng tại bản Bó. Đây là 1 trong 32 công trình được Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn xây dựng theo kế hoạch của Bộ Công an về triển khai chủ trương giúp nước bạn Lào xây dựng trụ sở làm việc cho Công an Lào tại các bản, cụm bản giáp biên với Việt Nam.

Ngoài ra, tại bản Bó còn có công trình nhà văn hóa và 2 phòng học do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa khởi công xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2016. Công trình đã giúp đồng bào bản Bó có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cũng là nơi học tập của các em học sinh tiểu học.

Theo ông Sỏn Mạ Ny Lợi Bủa My Xay, Trưởng bản kiêm Bí thư chi bộ bản Lơi, cụm Mường Pún, huyện Viêng Xay thì người dân bản Lơi chủ yếu làm nương rẫy, trồng trọt, chăn nuôi.

Những năm qua, đồng bào bản Lơi được Bộ đội Biên phòng, nhân dân bản biên giới của huyện Quan Sơn (Thanh Hoá) hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; giúp đỡ các cháu học sinh ở bản theo chương trình “Nâng bước em tới trường”…

Bác Sẻng Phon - Trưởng bản Bó cho biết: Thực hiện chương trình kết nghĩa các bản giáp biên giữa hai nước, bản Bó, cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay kết nghĩa với bản Na Hin, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát. Nhân dân hai bên thường xuyên qua lại giao lưu, thăm thân vào dịp lễ, Tết; cùng nhau chung tay bảo vệ biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế khu vực biên giới Việt - Lào.

Thắt chặt nghĩa tình, nối dài bình yên

Từ năm 2014, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn triển khai mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới tại các cặp bản ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn và bản Lơi, cụm Mường Pún, huyện Viêng Xay; cặp bản Hin, xã Mường Chanh (Mường Lát) và bản Bó, cụm Mường Cáng (Viêng Xay); cặp bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn (Mường Lát) và bản Khằm Nàng, cụm Nặm Ngà (Viêng Xay)…

Đến nay, Bộ đội Biên phòng hai tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện miền núi tổ chức kết nghĩa thêm các cặp bản dọc biên giới hai tỉnh, nâng tổng số các địa phương kết nghĩa trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn lên 17 cặp bản, cụm bản.

Ông Lương Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) cho biết: Việc kết nghĩa các bản góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế khu vực biên giới Việt - Lào, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông qua hoạt động kết nghĩa các cụm bản, giúp cho các mối quan hệ dân tộc, thân tộc vốn có từ lâu đời giữa nhân dân hai bên biên giới ngày càng được củng cố và tăng cường.