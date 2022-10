Ai trả tiền cho người mua trái phiếu doanh nghiệp của bà Trương Mỹ Lan?

TPO - Ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM - cho biết, khi người dân gửi tiền vào ngân hàng thì được đảm bảo quyền lợi và ích hợp pháp khi rút tiền. Với nhà đầu tư trái phiếu, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông sẽ có trách nhiệm trả tiền đầu tư.

Nơi phát hành chịu trách nhiệm

Tại cuộc họp báo thông tin về hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chiều 8/10, do UBND TPHCM tổ chức, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông. Đây là một trong những doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi cố và bắt giữ để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giải đáp về những vấn đề liên quan, ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh TPHCM - khẳng định, khi người dân gửi tiền ngân hàng thì ngân hàng là nơi huy động vốn của người dân để kinh doanh tiền tệ. Tiền gửi là tài sản và được đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp khi rút tiền. Với nhà đầu tư trái phiếu, người có trách nhiệm trả tiền đầu tư là công ty phát hành trái phiếu, cụ thể ở đây là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông.

“Trái phiếu là kênh đầu tư, huy động vốn khi một công ty có nhu cầu vay và kênh đầu tư này được thực hiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì phải đảm bảo trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư vào ngày đáo hạn”, ông Tuấn nói.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông hoạt động từ tháng 4/2007, trụ sở tại số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TPHCM. Công ty hoạt động chính với ngành nghề đăng ký là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Kwok Hakman Oliver, quốc tịch Australia.

Công ty có 2 chi nhánh là chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông - Khách sạn Thương mại An Đông và chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông - The Garden Complex.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông đang có 3 lô trái phiếu đã phát hành với tổng giá trị lên gần 25.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, gồm 2 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9/2018, kỳ hạn trả lãi lần lượt là 3 tháng và 6 tháng, đáo hạn ngày 10/9/2023 với tổng giá trị phát hành gần 15.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 1/2019, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông phát hành một lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng và đáo hạn vào ngày 22/1/2024.

Trong khi đó, ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng Giám đốc SCB - cho biết, sau khi Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân liên quan vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông trong hai năm 2018-2019, SCB đã rà soát và khẳng định Công ty CP Đầu tư An Đông không phải cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan cũng không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc bà Mỹ Lan bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

Có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh với SCB?

Liên quan đến việc một số nhân viên ngân hàng khác chào mời các khách hàng rút tiền tại SCB để gửi vào ngân hàng mình, Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh TPHCM cho biết NHNN đã có công điện yêu cầu tất cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các ngân hàng, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm.

“Việc cán bộ các ngân hàng thương mại vận động, lôi kéo khách hàng của SCB rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình là cạnh tranh không lành mạnh, có thể tạo ra sự bất ổn cho SCB lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng thương mạI”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. NHNN và các Bộ, ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thời gian tới, NHNN đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB; có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng.

“Chúng tôi cũng mong rằng, những người gửi tiền, những khách hàng vay vốn tại SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực, để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định, liên tục của ngân hàng trong thời gian tới”, ông Tuấn nói.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, người sáng lập và hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông là một trong nhiều doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tại 31/12/2019, vốn chủ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông hơn 9.133 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.