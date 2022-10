Bắt Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

TPO - Bà Lan bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, ngày 8/10, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, người sáng lập và hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng - trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019

Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thời gian gần đây, Vạn Thịnh Phát được nhắc tên nhiều trên báo chí với vai trò có liên quan đến 2 công ty trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm.

Cụ thể là Công ty Cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8 với mức giá 4.000 tỉ đồng và Công ty CP Dream Republic mua lô 3-5 với giá 3.820 tỉ đồng. Tuy nhiên hai công ty này cũng "nối gót" Tân Hoàng Minh bỏ cọc sau khi trúng đấu giá đất Thủ Thiêm.

Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, sinh trưởng trong gia tộc được coi là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam.

Bà thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn. Sau này công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản với nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ.

Bà Lan sau nhiều năm lập nghiệp đã tạo nên một "hệ sinh thái"Vạn Thịnh Phát với loạt công ty con tiêu biểu như: Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Time Square, Công ty Tập đoàn Sài Gòn Penisula,...

Tại TP HCM, bà Trương Mỹ Lan được mệnh danh là "bà trùm" của những dự án bất động sản "khủng" nằm tại nhiều vị trí đắc địa bậc nhất Sài Gòn. Một số dự án sở hữu vị trí "vàng" tại trung tâm tài chính Quận 1 như: Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square.

Ngoài các dự án nằm trên "đất vàng" trên, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như: Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, Khách sạn Thương mại An Đông, Khu dân cư Bonville Land, Khu dân cư cao cấp Sterling Residence, Khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza,... Hiện Vạn Thịnh Phát là một trong những tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.