AI tấn công AI - nỗi lo uy hiếp an ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số

TPO - Thời gian gần đây, Việt Nam cũng như ASEAN đứng trước các thách thức về an ninh mạng chủ yếu đến từ những mối đe dọa tấn công bằng mã độc. Thậm chí AI đã được đào tạo để dùng AI tấn công AI trên mạng, khi việc lạm dụng AI vô tình tạo ra những lỗ hổng, giúp AI tấn công khách hàng, lấy cắp dữ liệu trên rất nhiều lĩnh vực, với thời gian tấn công ngày càng rút ngắn.

Đây là thông tin do chuyên gia của Palo Alto Networks – công ty đứng hàng đầu thế giới về an ninh mạng công bố trong họp báo Hội nghị với chủ đề “An ninh mạng trong kỷ nguyên AI” do đơn vị này tổ chức tại TP. Đà Nẵng ngày 23/8.

Theo Palo Alto Networks, Việt Nam đang tăng tốc hướng tới Công nghiệp 4.0, dưới định hướng của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia (DTA) nhằm tận dụng công nghệ số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường quản trị và thúc đẩy phát triển xã hội. Nền kinh tế số hiện đóng góp hơn 18% vào GDP của Việt Nam và dự kiến sẽ trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của đất nước trong những năm tới.

Tuy nhiên, là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất ASEAN, Việt Nam cũng đứng trước những thách thức phức tạp liên quan tới an ninh mạng, với những mối đe dọa tấn công bằng mã độc (ransomware) cũng như tấn công dựa trên AI.

Nghiên cứu gần đây từ Palo Alto Networks cho thấy ngành sản xuất là lĩnh vực bị tấn công ransomware nhiều nhất tại ASEAN, chủ yếu do khả năng hiển thị hệ thống hạn chế và giám sát mạng lưới không đầy đủ.

Tại Việt Nam, ngành sản xuất đóng vai trò quan trọng trong thành công của nền kinh tế, đóng góp tới hơn 20% GDP và do đó, tấn công mạng sẽ đe dọa nghiêm trọng tính ổn định của nền kinh tế quốc gia.

Theo ông Đoàn Quang Hòa, Giám đốc Công nghệ thuộc Palo Alto Networks Việt Nam, gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các mối đe dọa mạng như ransomware, lừa đảo và gian lận, phản ánh sự gia tăng các lỗ hổng bảo mật của doanh nghiệp. Với AI, những rủi ro này sẽ tiếp tục gia tăng.

Đặc biệt, hiện nay AI được đào tạo, dạy để dùng AI tấn công AI trên mạng đang là mối lo, khi việc lạm dụng AI vô tình tạo ra những lỗ hổng, giúp AI tấn công khách hàng, lấy cắp dữ liệu trên rất nhiều lĩnh vực. Thời gian tấn công càng ngày càng rút ngắn.

Đại diện Palo Alto Networks Việt Nam cũng cho biết, trong những năm 2021 – 2022, cần khoảng 9 ngày để các đối tượng thực hiện một cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên với sự can thiệp ngày càng sâu của AI, ở thời điểm hiện tại các đối tượng chỉ mất khoảng 1 ngày để có thể xâm nhập hệ thống và lấy toàn bộ thông tin. Và đến khoảng sau năm 2026 thì thời gian còn rút ngắn xuống chỉ khoảng 20 phút.

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam nói riêng, ASEAN và thế giới nói chung đang đứng trước nhiều thách thức về an ninh mạng với những mối đe dọa tấn công bằng mã độc. Các đối tượng chiếm đoạt thông tin để chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, việc đầu tư vào các giải pháp an ninh mạng sử dụng AI là điều bắt buộc, vì an ninh mạng không chỉ là một chi phí, mà còn là một khoản đầu tư quan trọng.