AFF Cup 2020 tăng nhiệt

TP - Ngày 1/12, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Singapore, chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Sức nóng giải đấu tăng dần khi các ứng viên lớn đều công bố danh sách với đội hình gần như mạnh nhất.

Đội mới nhất vừa công bố danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2020 là Indonesia, đối thủ chung bảng B với đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý trong danh sách này có sự hiện diện của một loạt ngôi sao Indonesia đang thi đấu tại các giải bóng đá châu Âu như tiền đạo Egy Maulana (Senica, Slovakia), Elkan Baggott (U23 Ipswich Town, Anh) và Witan Sulaeman (Lechia, Gdansk), Asnwi Bahar (Ansan Greeners, Hàn Quốc).

Ở hàng tiền vệ, gương mặt nổi bật nhất là Evan Dimas, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và lối chơi cũng rất máu lửa. Ngoài ra, Indonesia còn những cái tên khác như Kadek Agung, Yabes Rôn, Ahmad Agung…đều giàu sức chiến đấu.

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Indonesia vào loại trẻ nhất giải đấu so với các ứng viên vô địch, chỉ chưa đến 25. Để chuẩn bị cho giải đấu, HLV Shin Tae-yong được PSSI tạo điều kiện tập huấn tại nước ngoài. Indonesia mới đây đã có 2 trận giao hữu với Afghanistan và Myanmar.

Sau 2 lần thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và trận thua ở Chung kết SEA Games 30, Indonesia đang rất khát “trả nợ”. Cùng với Malaysia, Indonesia được xác định sẽ là đối thủ cạnh tranh suất vé vào Bán kết với thầy trò HLV Park Hang-seo. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và các cầu thủ Indonesia đều công khai mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam khi gặp lại.

Một ứng viên lớn khác là Thái Lan cũng đem tới Singapore lực lượng mạnh nhất hiện nay. “Voi chiến” chỉ vắng một số trụ cột như tiền vệ Pakorn Prempak hay trung vệ Peerapat. Thời gian tập trung của thầy trò ông Polking lại ngắn. Dù vậy, nhà cầm quân người Brazil vẫn tự tin với cơ hội đoạt ngôi vô địch.

“Dĩ nhiên tôi muốn có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị. Tuy nhiên lúc này mọi chuyện không thay đổi được, đội phải chấp nhận. Đội hình hiện nay của chúng tôi đủ khả năng để đem cúp vô địch về Thái Lan”-ông Polking cho biết.

Do bận thi đấu cho Consadole Sapporo (Nhật Bản), ngôi sao lớn nhất của Thái Lan, tiền vệ Chanathip Songkrasin sẽ tập trung muộn hơn các đồng đội. Ban đầu, Chanathip dự kiến có thể lỡ trận ra quân của Thái Lan với Timor Leste. Tương tự, hậu vệ Theerathorn cũng có thể vắng mặt. Được biết, Chanathip đang xin phép CLB chủ quản để tập trung sớm hơn. Ông Mano Polking dù vậy tin Thái Lan vẫn đủ sức giành chiến thắng trận đầu tiên.

“Tôi tin các cầu thủ khác đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Họ đều rất khát khao chiến thắng”-HLV Polking nói.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, 12h15 trưa qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đáp chuyến bay thương mại từ Tp Hồ Chí Minh tới Singapore. Chiều cùng ngày, toàn đội đã có mặt an toàn ở đảo quốc sư tử. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết HLV Park Hang-seo và các cầu thủ đều khoẻ mạnh, thể lực đảm bảo do hành trình bay không dài. Chỉ 1 trường hợp chưa thể sang Singapore ngày hôm qua là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng do vướng vấn đề thủ tục. VFF dù vậy cho biết để liên hệ các cơ quan chức năng để hỗ trợ Hùng Dũng nhanh chóng có mặt.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Singapore. Ở trận ra quân ngày 6/12, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Lào.

Tại Singapore, thầy trò HLV Park Hang-seo được bố trí ở tại khách sạn Grand Mercury Roxy, có điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ phòng chức năng cần thiết từ bể bơi tới phòng gym...Do quy định phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra trong “bong bóng” khép kín, bị hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài.