Acecook Việt Nam Cam kết bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững

TP - Tại Acecook Việt Nam, việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững luôn là một phần quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Với cam kết mạnh mẽ đối với việc gìn giữ hành tinh xanh, Acecook Việt Nam đang triển khai nhiều sáng kiến để giảm tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và cuộc sống cộng đồng.

Hành động vì một tương lai xanh

Với mục tiêu hàng đầu là phát triển bền vững, Acecook Việt Nam đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong việc giảm thiểu tác động môi trường của các sản phẩm của mình.

Từ tháng 6 vừa qua, Acecook Việt Nam đã chuyển đổi toàn bộ bao bì ly nhựa của sản phẩm mì ly Modern sang ly giấy. Động thái này không chỉ góp phần làm giảm đáng kể lượng nhựa sử dụng trong sản xuất mà còn giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Quan trọng hơn, Acecook Việt Nam giữ nguyên giá bán sản phẩm, điều này không chỉ đáp ứng mong mỏi của người tiêu dùng mà còn củng cố niềm tin vào thương hiệu.

Trước đó, Acecook Việt Nam cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi bao bì cho các dòng sản phẩm khác như Tô Nhớ, mì ly Caykay, mì ly Zeppin, và đang lên kế hoạch chuyển đổi cho mì ly Handy Hảo Hảo trong thời gian tới.

Ngoài việc chuyển đổi bao bì, Acecook Việt Nam còn thay thế nĩa nhựa bằng nhựa sinh học. Theo đó, nĩa có 49% hàm lượng nguyên liệu sinh học, đạt được chứng nhận có nguồn gốc từ nguyên liệu sinh học (OK Biobased cấp độ 2 sao) từ tổ chức TUV Austria (châu Âu) đã được đưa vào sử dụng trong sản phẩm mì Tô Nhớ từ tháng 7/2024 và dự kiến hoàn tất cho các sản phẩm còn lại vào cuối năm 2024.

Ứng dụng năng lượng sạch trong sản xuất, hướng tới tương lai bền vững

Để bảo vệ môi trường, góp phần tạo nên các sản phẩm mì ăn liền bền vững, bên cạnh mục tiêu giảm nhựa, Acecook Việt Nam còn hướng đến mục tiêu nâng cao tỉ lệ năng lượng sạch tại các nhà máy sản xuất.

Trong quy trình sản xuất mì ăn liền, lò hơi là thiết bị tạo ra hơi nước nóng phục vụ cho quy trình sản xuất. Từ năm 2021, Acecook Việt Nam đã lắp đặt hệ thống lò hơi sử dụng nhiên liệu là khí đốt hóa lỏng và toàn bộ được nhập khẩu từ Nhật Bản tại một số nhà máy để góp phần giảm phát thải ra môi trường. So với lò hơi đốt than, lượng CO2 của hệ thống lò hơi sử dụng nhiên liệu khí đốt giảm khoảng 43%, cũng giúp giảm lượng NOx (oxit nitơ) khoảng 70% và không sản sinh ra lượng SO2 (oxit lưu huỳnh), như vậy sẽ hạn chế tối đa lượng khí thải. Từ năm 2023 trở đi, công ty đang thực hiện thay thế dần các lò hơi đốt than sang lò hơi sử dụng nhiên liệu Biomas (nhiên liệu sinh khối) cho các nhà máy còn lại với mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sạch trong thiết bị lò hơi tại tất cả nhà máy.

Ngoài ra, Acecook Việt Nam còn sử dụng “năng lượng xanh” từ hệ thống điện mặt trời để sản xuất mì ăn liền. Hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt tại Tòa nhà văn phòng chính và nhà máy ở khu vực TPHCM, có thể cung cấp sản lượng trung bình khoảng 900,000kWh/năm. Lượng điện năng này tương đương với lượng điện sử dụng để sản xuất khoảng 3,6 triệu gói mì Hảo Hảo. Ngoài việc phục vụ sản xuất, điện năng tạo ra cũng được sử dụng cho các hoạt động của Tòa nhà văn phòng chính của công ty tại KCN Tân Bình, TPHCM với 05 tầng và có gần 400 CBCNV đang làm việc.

Bên cạnh những hiệu quả về chi phí, việc đưa vào sử dụng nguồn năng lượng xanh thân thiện môi trường từ mặt trời còn giúp góp phần làm giảm lượng khí thải CO2 gây ra do hiệu ứng nhà kính. Hệ thống năng lượng xanh này cũng được đưa vào sử dụng tại nhà máy Vĩnh Long mới vừa được khởi công tháng 3/2024.

Khẳng định cam kết với cộng đồng và môi trường

Với những nỗ lực không ngừng, Acecook Việt Nam đang từng bước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Công ty tiếp tục mở rộng các hành động cụ thể nhằm khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và môi trường. Acecook luôn giữ vững triết lý kinh doanh “Happy Consumers, Happy Society, Happy Employees” và cam kết sẽ tiếp tục là một doanh nghiệp có trách nhiệm, đóng góp tích cực cho xã hội và môi trường.

Với những bước đi mạnh mẽ và sáng tạo trong việc bảo vệ môi trường, Acecook Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và hành tinh xanh.