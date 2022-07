7 đối tượng lập hàng nghìn nhóm Telegram để lừa đảo đầu tư trực tuyến ra đầu thú

TPO - Nguyễn Hữu Đạt và hơn chục đối tượng khác đã mua nhiều máy tính để bàn và hàng ngàn sim điện thoại để tạo các nick ảo trên nền tảng Telegram, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lập hàng trăm nick ảo

Ngày 8/7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo đầu tư trực tuyến qua mạng do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) cầm đầu để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tổng cộng có 14 đối tượng trong đường dây lừa đảo đã bị bắt, trong đó có 7 đối tượng được các lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vận động ra đầu thú. Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, kêu gọi các đối tượng liên quan, nạn nhân đến trình báo.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 thanh niên về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố, gồm Nguyễn Tam Lợi (SN 1994; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Ngọc Nhân (SN 2001; trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), Hồ Tạ Quang Huy (SN 2002; trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Thành Lộc (SN 2003; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Lê Ngọc Sơn (SN 1998; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Nguyễn Công Thành (SN 1999; trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Bùi Trung Anh (SN 1995; trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker nhưng thua lỗ nên chuyển sang làm môi giới để hưởng hoa hồng. Do thu nhập của công việc thấp nên Đạt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng. Đạt đã liên lạc với 10 đối tượng khác để bàn bạc, phân công nhiệm vụ từng người rồi thuê nhà tại phường An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM làm nơi hoạt động. Đạt đã mua nhiều máy tính để bàn và hàng ngàn sim điện thoại đưa về nhà thuê để tạo các nick ảo trên nền tảng Telegram.

Sau khi tham gia vào các hội nhóm đầu tư tài chính hoặc cờ bạc trên mạng, các đối tượng tìm kiếm thông tin khách hàng, gửi về cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, thường trú tại Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Nhóm này trực tiếp tạo hàng trăm tài khoản ảo, lập ra 100 nhóm “Telegram VIP” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” để phân loại mức tiền khách đầu tư. Mỗi nhóm VIP có 200 - 250 nick, nhưng chỉ có 1 nick là của khách hàng thật, còn lại là nick ảo.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng trong nhóm của Lợi sử dụng phần mềm “Macro Jibit” chạy tự động quảng cáo các tin nhắn, hóa đơn về việc mời chào tham gia đầu tư các sàn nhị phân trên và giới thiệu cách thức chơi, đưa ra thông tin giả về việc người chơi đầu tư thắng trước đó, hóa đơn giả chuyển tiền cho khách thắng.

Trong đó, quảng cáo cách thức chơi là người chơi góp vốn cùng “Ban chuyên gia”, vốn của “Ban chuyên gia” là 60%, vốn nhà đầu tư (khách hàng) là 40%. “Ban chuyên gia” sẽ thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào trực tiếp tài khoản các nhà đầu tư, vốn đầu tư gói thường tối thiểu là 3.600USD (tương đương 90 triệu đồng) sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng đến 3,2 triệu đồng, vốn đầu tư gói VIP tối thiểu 20.000USD (tương đương 500 triệu đồng) sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800USD (tương đương 45 triệu đồng), cam đoan sau 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.

Rút tiền chia nhau

Để bị hại tin tưởng đầu tư chỉ có lời, đội ngũ “Ban chuyên gia” đưa ra quy tắc thua 3 lệnh liên tiếp “Ban chuyên gia” sẽ ngưng giao dịch và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư. “Ban chuyên gia” sẽ đầu tư trên sàn giao dịch bằng cách dự đoán sự lên xuống của sàn giao dịch, khi dự đoán sàn lên mà thực tế sàn lên thì sẽ thắng và ngược lại.

Khi bị hại đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do Nguyễn Tam Lợi, Lê Ngọc Sơn, Hồ Tạ Quang Huy, Trần Nguyễn Công Thành để được đưa vào nhóm “những người đầu tư”.

Thực chất, trong nhóm “những người đầu tư” chỉ có 1-2 khách hàng, còn lại là nickname ảo của các đối tượng trong nhóm của Lợi. Sau đó, Lợi đăng nhập vào các sàn giao dịch dùng thủ thuật chỉnh sửa, ban đầu gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan cho khách hàng trong khoảng 1-5 ngày.

Khi “con mồi” dính bẫy, tiếp tục gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Lợi thì “Ban chuyên gia” sẽ thông báo đã đặt cược tiền đầu tư của khách thua hết tiền, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày với mục đích đã chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Với số tiền chiếm đoạt được, Thành, Sơn, Huy đi rút rồi đưa về giao cho Lợi để Lợi giao lại cho Nguyễn Hữu Đạt, sau đó Đạt sẽ chi trả lương cho những người trong nhóm của Lợi.

Đến ngày 16/6, bà L.T.K.P. (SN 1963, trú tại 283/1 Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu) đến Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tố giác nhóm đối tượng sử dụng nickname mạng xã hội Telegram như “Quốc Trường”, “Đỗ Thế Bảo”… thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng thông qua việc kêu gọi góp vốn kinh doanh vào sàn nhị phân quốc tế Hollmann. Bà P. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản tại Ngân hàng Á Châu (ACB) số tài khoản 4630757 mang tên Hồ Tạ Quang Huy (SN 2002; trú tại D5.08 chung cư Jamila Khang Điền, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TPHCM).

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh tiến hành triệu tập ghi lời khai đối với các đối tượng trên. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tham gia cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tiền của nhiều người từ đầu năm 2021 cho đến cuối tháng 6/2022.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang mở rộng vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ.