680 căn biệt thự xây dựng trái phép tại Đồng Nai: Phê bình, chấn chỉnh nhiều tập thể, cá nhân

TPO - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phê bình, chấn chỉnh các tập thể, cá nhân liên quan đến hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề xây dựng trái phép tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa có văn bản phê bình, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Theo đó, UBND tỉnh phê bình, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tập thể: Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN-MT và UBND huyện Trảng Bom liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, sai phạm theo Kết luận thanh tra số 01/KT-UBND (ngày 23/3/2023) của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra toàn diện dự án khu dân cư Tân Thịnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành văn bản phê bình, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tập thể thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm theo kết luận thanh tra. Báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan và phối hợp cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý về mặt đảng theo quy định hoặc tiếp tục xem xét, xử lý về mặt hành chính sau khi có kết luận, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với cá nhân, trường hợp thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các sở: KH-ĐT, Xây dựng, TN-MT và UBND huyện Trảng Bom rà soát kỹ, căn cứ hành vi vi phạm, quy định pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức để xem xét kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm bảo đảm phù hợp tính chất, mức độ, hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Ban hành văn bản phê bình, chấn chỉnh đối với cá nhân chưa đến mức kỷ luật hoặc đến mức kỷ luật nhưng đã hết thời hiệu.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định, tổng hợp báo cáo, trong đó, có nội dung chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Trước đó, kết luận thanh tra toàn diện dự án khu dân cư Tân Thịnh chỉ rõ, trách nhiệm của 13 tổ chức và hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm và kiến nghị hình thức xử lý. Trong đó, hành vi của ông Hoàng Văn Dung - nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, liên quan ký xác nhận 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu hình sự.

Liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, và Nguyễn Hải Triều - Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi nêu trên đối với Nguyễn Lan Hạnh - chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom.