6 thủy điện lớn phía Bắc đóng toàn bộ cửa xả lũ

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến sáng 13/9, theo lệnh chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 hồ thuỷ điện gồm Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Sơn La, Hoà Bình đã đóng toàn bộ các cửa xả. Nước về các hồ chứa thuỷ điện cũng đang giảm dần.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các hồ chứa thủy điện đang thực hiện xả điều tiết tính đến 9h ngày 13/9 có: Tuyên Quang (2 cửa), Thác Bà (3 cửa), Trung Sơn (5 cửa), Bản Vẽ (4 cửa). EVN cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, lưu lượng nước lớn đã đổ về các hồ thuỷ điện việc điều tiết nước được thực hiện theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố.

Tính đến 12h ngày 13/9, lưu lượng nước về hồ Tuyên Quang là 1.837 m3/s, lưu lượng nước đang xả qua nhà máy 625,92 m3/s. So với sáng nay, lưu lượng về hồ đã giảm so với ngày hôm qua nhưng đang tăng nhẹ trở lại. Lai Châu lưu lượng nước về hồ là 1.455 m3/s, lưu lượng nước đang xả qua nhà máy 1.660 m3/s.

Với thuỷ điện Bản Chát, lưu lượng nước về hồ Tuyên Quang là 234 m3/s, lưu lượng nước đang xả qua nhà máy 238 m3/s. Thuỷ điện Huội Quảng, lưu lượng nước về hồ 368 m3/s, lưu lượng nước đang xả nước qua nhà máy 3602 m3/s.

Thuỷ điện Sơn La và Hoà Bình (hiện đã đóng toàn bộ các cửa xả), lưu lượng nước về hồ lần lượt là 2.845 m3/s và 4.837 m3/s. Lưu lượng nước đang xả qua nhà máy lần lượt là 1.4152 m3/s và 1.112m3/s.

Thủy điện Thác Bà hiện lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 1.713 m3/s, tổng lưu lượng xả là 319,6 m3/s. Nước về hồ tiếp tục giảm so với ngày hôm qua.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công ty Thủy điện Thác Bà cho biết nhà máy vẫn vận hành an toàn, lượng nước về hồ đã giảm, việc kiểm tra đê, đập, máy móc được thực hiện thường xuyên. Hiện các hồ thuỷ điện như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang đều đã giảm mạnh lượng xả.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà - cho biết, tình hình hiện đã khả quan hơn so với những ngày qua khi mỗi giờ nước về hồ giảm được 3 cm. Tại thời điểm 17h ngày 12/9, lưu lượng nước về hồ 2.100 m3/s, lượng xả cũng giảm mạnh so với hôm qua, xuống còn 2.778m3/s. Tính về lưu lượng, lượng nước về hồ đã giảm hơn 1.200m3/s so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Nhà máy thuỷ điện cũng giảm lượng xả tới 386 m3/s so với hôm qua.

“Hiện tại, nếu không có mưa, mỗi 1 giờ mực nước hồ giảm được 3 cm. Trường hợp nếu thượng nguồn có mưa lớn trở lại, lưu lượng về hồ sẽ tăng lên, nước sẽ giảm chậm hơn. Công ty thường xuyên kiểm tra các phụ, các thiết bị, công trình xả để đảm bảo an toàn”, ông Cường nói.

Theo EVN, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đến sáng 13/9 đã khôi phục vận hành được 1.499/1.678 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão, cung cấp điện được cho gần 5,63 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt (tương ứng với tỷ lệ hơn 92%).