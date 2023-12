5 thanh thiếu niên giao lưu văn hóa tại Nhật Bản

TPO - Từ ngày 12-20/12, các em sẽ tham gia chuyến giao lưu văn hóa và hợp xướng cùng các học sinh Nhật Bản tại hai thành phố lớn là Tokyo và Osaka, có cơ hội trải nghiệm lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước Nhật Bản.

Tối 12/12, tại Nhà hát TPHCM đã diễn ra lễ công bố các cá nhân xuất sắc nhất tham gia dự án ca khúc hữu nghị Việt – Nhật “Tomodachi – Tình bạn”.

Dự án do Ủy ban đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH) triển khai từ tháng 9 đến tháng 12/2023, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 - 2023).

Ca khúc hữu nghị “Tomodachi – Tình bạn” mang nội dung về tình bạn bình đẳng, không phân biệt khoảng cách, tuổi tác, sắc tộc, cùng nhau tạo nên một thế giới tuyệt vời, bình yên và hạnh phúc. Ca khúc đã và đang được hát trong nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt – Nhật.

Dự án âm nhạc này đã trải qua hai tháng tuyển chọn trực tuyến (online) và năm buổi tuyển chọn trực tiếp (offline) tại 5 thành phố của Việt Nam, gồm: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng với sự tham gia tranh tài của 800 thanh thiếu nhi trên toàn quốc.

Ban tổ chức đã chọn ra 5 bạn trẻ tham gia xuất sắc nhất, gồm: cá nhân xuất sắc được chọn tham gia dự án Tomodachi – Tình bạn, gồm: Lữ Ngọc Thảo Ngân, 19 tuổi (Cần Thơ), Candy Ngọc Hà (10 tuổi, TPHCM), Trần Hà My (15 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Trần Chí Thiện (10 tuổi, Hà Nội), Ali Thục Phương (10 tuổi, Hà Nội).

Đây là những bạn trẻ không chỉ có tài năng âm nhạc mà còn là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam tràn đầy nhiệt huyết học hỏi, khám phá.

Trong thời gian từ ngày 12-20/12, các em sẽ tham gia chuyến giao lưu văn hóa và hợp xướng cùng các học sinh Nhật Bản tại hai thành phố lớn là Tokyo và Osaka, có cơ hội trải nghiệm lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước Nhật Bản.

Chia sẻ với Tiền Phong, Trần Hà My cho biết, em rất yêu ca hát và từng tham gia nhiều chương trình liên quan đến ca hát, âm nhạc. Do đó khi biết đến dự án Tomodachi, Hà My liền tham gia. “Qua chương trình này, em nhận thấy Nhật Bản là một đất nước vô cùng đẹp, được nhiều người yêu thích muốn tìm đến. Em mong hành trình của top 5 sắp tới sẽ vui vẻ và nhiều may mắn”, Hà My nói.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm đánh giá cao thông điệp và ý nghĩa sâu sắc của dự án khi đã dùng âm nhạc để lan tỏa tình bạn, tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Ông Điểm cho rằng thông điệp ý nghĩa và nhân văn của dự án đã tác động tích cực đến giới trẻ, thanh niên, trẻ em Việt Nam – Nhật Bản, những thế hệ kế thừa và tiếp nối mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của hai dân tộc trong hiện tại và tương lai.

Ông Furusawa – Phó Chủ tịch JCCH mong rằng 5 bạn trẻ đến thăm Nhật Bản lần này cũng như nhiều bạn trẻ đã tham gia dự án “Tomodachi” sẽ tiếp nối mối quan hệ giao lưu Nhật - Việt 50 năm qua và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn trong mối quan hệ giữa hai nước.

Chuyến giao lưu văn hóa tại Nhật Bản sẽ bao gồm các hoạt động chính: Giao lưu hợp xướng tại Trường tiểu học công lập Tomigaya tại quận Shibuya (Tokyo), giao lưu hợp xướng tại Trường tiểu học công lập Yuya tại thành phố Sakai (Osaka), nấu món ăn truyền thống Nhật Bản tại Trung tâm Văn hoá Nishi (TP. Sakai); tham quan và trải nghiệm những hoạt động văn hoá, danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Nhật Bản.